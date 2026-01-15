إنريكي: حكيمي ومباي فخر الباريسيين

عبّر لويس إنريكي، مدرب فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم، عن فخره بوصول ثنائي العملاق العاصمي، المغربي أشرف حكيمي والسنغالي إبراهيم مباي إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025.

وقال إنريكي، الخميس، في المؤتمر الصحافي للمواجهة أمام ليل، الجمعة، في الدوري الفرنسي: «أنا فخور حقًا لأن من الرائع رؤية لاعبين في النهائي، بالنظر إلى كل الجهد الذي بذلوه في الأشهر الماضية. إنه أمر إيجابي لباريس سان جيرمان».

وقد تطرق أيضًا للجدل المثار حول هزيمة الفريق الأخيرة أمام باريس إف سي والخروج من كأس فرنسا.

ورفض المدرب الإسباني نغمة التشكيك في الفريق بعد هذه الهزيمة، وقال: «إذا كانت لديكم شكوك، فتفضلوا... يمكنني قبول تشكيك الناس في الفريق، لكن لا يمكنني فهم السبب. ما المشكلة؟ هل تعتقدون أننا سنفوز بكل مباراة وكل بطولة؟ هذه هي كرة القدم».

وأوضح المدرب الإسباني: «ليس لدي أدنى شك في قدرات الفريق الذي نمتلكه أو الطريقة التي نريد اللعب بها»، واصفًا مباراة ليل المرتقبة بأنها «اختبار جيد» لرؤية كيفية إدارة الفريق للمباريات فور التعرض للهزيمة.

ويواجه باريس أزمة إصابات جديدة حيث تحوم الشكوك حول مشاركة البرتغالي جواو نيفيز بسبب «إجهاد عضلي»، لينضم إلى قائمة الغائبين التي تضم لي كانج إن وماتفي سافونوف.