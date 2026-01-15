عطل يربك لاتيجان في رالي داكار

تعرض الجنوب إفريقي هينك لاتيجان، سائق فريق «تويوتا جازو»، إلى عطل فني بسيارته أثناء مشاركته بالمرحلة الحادية عشرة من رالي داكار والتي انطلقت من بيشة باتجاه الحناكية بمسافة 882 كم منها 346 كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، الخميس.

وتأخر السائق الجنوب إفريقي ساعة وأربعين دقيقة بسبب العطل، واضطر مع ملاحه إلى فك كفر السيارة وإعادة تركيبه ومواصلة السباق.

ونجح سكايلر هاوز في تحقيق أول فوز له بالمرحلة ضمن منافسات الشاحنات.

ويتصدر لوتشيانو بينافيديس الترتيب العام والمنافسة على اللقب، متقدمًا على ريكي برابيك وتوشا شاريينا.