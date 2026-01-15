700 مركبة تخطط على «جينيس» في حائل

تنظم الهيئة السعودية للسياحة وهيئة تطوير منطقة حائل أكبر مسيرة لسيارات الدفع الرباعي على مستوى السعودية والمنطقة والعالم، الجمعة، لكسر الرقم القياسي العالمي لموسوعة «جينيس».

تنطلق نحو 700 مركبة في مسيرة صحراوية، يبلغ طولها 7 كيلومترات غير ممهدة، في حدث يعزز من مكانة حائل كوجهة شتوية، ووجهة رئيسة للمغامرات البرية، إضافة لإسهام هذه الفعالية في تنشيط الحركة الاقتصادية عبر رفع مستوى الطلب على الإيواء والخدمات والمرافق.

ويُنتظر أن يسهم هذا الحدث في إبراز قدرة السعودية على تنظيم فعاليات عالمية ضخمة وفق أعلى المعايير، وفي تقديم تجربة استثنائية تعكس التطلعات نحو صناعة أحداث نوعية تستقطب الزوار.