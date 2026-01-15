بعد قرار «الانضباط».. النصر يفقد العقيدي أمام الشباب وضمك

أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم نواف العقيدي، حارس مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم، مباراتين، على خلفية تلقيه البطاقة الحمراء خلال مواجهة فريقه أمام الهلال، التي خسرها 1ـ3، الإثنين الماضي.

وأوضحت اللجنة، عبر صفحتها في موقع الاتحاد الرسمي، أنَّ العقيدي خالف المادة «48ـ1ـ2» من لائحة الانضباط والأخلاق، التي تنص على إيقاف اللاعب مباراتين في حال ارتكابه سلوكًا مشينًا أو استخدامه ألفاظًا أو إشارات عدوانية أو بذيئة أو مهينة تجاه المنافس أو أي شخص آخر.

كما ألزمت اللجنة حارس مرمى النصر بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لصالح اتحاد اللعبة، مؤكدة أنَّ القرار غير قابل للاستئناف وفقًا للمادة «144» من اللائحة.

وبموجب هذا القرار، يغيب حارس عرين الأصفر عن مباراة الشباب، المقررة السبت المقبل، ثم مواجهة ضمك التي تليها بثلاثة أيام، ضمن منافسات الجولتين 16 و17 من دوري روشن السعودي.

وكان العقيدي قد تلقى البطاقة الحمراء أثناء محاولة البرتغالي روبن نيفيش، لاعب وسط الهلال، من التقاط الكرة من داخل المرمى، بهدف استئناف اللعب سريعًا عقب تسجيل الأزرق هدفًا من ركلة جزاء.

يُذكر أنَّ حساب «الرياضية عاجل» أفاد بأن الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير دوّن في تقريره عقب الديربي صدور سلوك مشين من العقيدي تجاه لاعب الهلال.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي مالكًا 31 نقطة، مبتعدًا عن المتصدر الهلال بـ 7 نقاط.