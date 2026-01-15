الرعاية الـ 14.. شراكة بين الخلود و«هايدو»

أبرم نادي الخلود، الخميس، عقدًا مع شركة «هايدو» للسياحة، ترعاه بموجبه الأخيرة حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري.

ووقعت إدارتا الطرفين عقد الرعاية، وهو الـ 14 للخلود منذ بداية الموسم، داخل فندق بريرا العليا في الرياض.

وبهذه المناسبة، قالت وجود آل عبيد، المدير التنفيذي للشركة: «نادي الخلود سيصبح من أفضل 10 أندية سعودية، وهدفنا من هذا العقد النموّ سويًا في ظل الدعم اللا محدود من القيادة للارتقاء بالأندية السعودية».

وأضافت: «دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ارتقى بمستوى الرياضة السعودية ككل إلى مصاف العالمية، وليس فقط كرة القدم، التي جلب لها أفضل اللاعبين العالميين، وأصبحت الجماهير في مختلف أنحاء العالم تتهافت على حضور مباريات الدوري السعودي، وبعدما كنّا نذهب إلى بلدان أوروبا وآسيا لمشاهدة مبارياتهما صار يحدث العكس».

وتابعت: «ومن جانبنا، نحاول عبر شركتنا إتاحة الفرصة أمام الأجانب من مختلف البلدان للتعرف على الحضارة والتقاليد والسعودية والاستمتاع بهما، من خلال ترتيب زيارات لإحضارهم إلى هنا، وتنظيم رحلات وطلعات برية لهم في المزارع والمزارات، وتقديم الأكلات التراثية والشعبية، ومنها طبق المندي الذي أحبه الأوروبيون وباتوا يطلبونه كثيرًا».

من جانبه، قال الأمريكي بن هاربورج، مالك الخلود: «سعداء بتوقيع هذا العقد، وهدفنا تبادل المنفعة بين النادي والشركة، وبموجبه ستنظم «هايدو» زيارات سياحية للاعبي فرق النادي، وتركيزنا حاليًا على التعاون مع الشركات الصغيرة، ثم بعد النموّ سنتوجه إلى كبرى الشركات السعودية».

وأردف: «مسارنا في الرعايات يسير بأسلوب خطتنا الرياضية ذاته، وهو التعاقد مع لاعبين صغار للاستفادة منهم في المباريات ثم بيع عقودهم إلى الأندية الكبيرة، وكذلك استقطاب اللاعبين الذي يستدعون للمنتخب السعودي ولا يجدون فرصة للمشاركة مع أنديتهم، ومنحهم الفرصة معنا، وهذا وفق الميزانيات المحددة لدينا».

وعن سبب توقيع العقود في الرياض أوضح: «مراسم التوقيع تجري في الرياض لوجود الشركة فيها، وأنا كذلك، وكل الشركات في العاصمة ووجودي هنا يسهل مهمّة التعاقد معها».