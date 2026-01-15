الهلال يسبق الإنجليز إلى مايتي

وضعت إدارة شركة نادي الهلال المهاجم الفرنسي الشاب قادر مايتي، لاعب فريق رين الأول لكرة القدم في بلاده، نُصب اهتمامها، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حسبما أوردت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، الخميس.

وأفادت الصحيفة بسعي نادي رين إلى تمديد عقد اللاعب في وقتٍ يبدي فيه «الأزرق» السعودي جدية كبيرة للتوقيع معه الشهر الجاري.

ووصفت «ليكيب» التحرك الهلالي بـ «الخطوة الاستباقية» قبل دخولٍ متوقّع لأنديةٍ من الدوري الإنجليزي الممتاز على خط استقطاب مايتي الصيف المقبل.

ولعِب المهاجم، البالغ من العمر 18 عامًا، 15 مباراةً ضمن موسم الدوري الفرنسي، أحرز خلالها 3 أهداف وصنع 2.

وصعد مايتي، الذي يبلغ طوله 1.92 متر، إلى الفريق الأول في ناديه الموسم الماضي، ومثَّل منتخبات فرنسا تحت 17 و19 و21 عامًا.