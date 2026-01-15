«نمو» تدعم الشركات الإعلامية الناشئة ماليّا

أطلق المنتدى السعودي للإعلام وبرنامج كفالة مبادرة «نمو- SMF GROW UP»، لتمكين الشركات الإعلامية الناشئة ودعمها ماليًّا ومعرفيًّا، وتحويل أفكارها إلى نماذج عمل قابلة للنمو والاستدامة، إسهامًا في بناء بيئة إعلامية مزدهرة تواكب التحولات الاقتصادية والإبداعية في السعودية.

وتُعد « نمو - SMF GROW UP» إحدى مبادرات المنتدى السعودي للإعلام، وتركز على دعم الشركات الإعلامية الصغيرة والمتوسطة الناشئة، من خلال مسارات تدريبية وتوجيهية تسهم في رفع كفاءة المشاريع وتعزيز فرصها في السوق، كما أنها أول مبادرة لدعم رواد الأعمال في الإعلام، وأول مبادرة إعلامية تختص بتمويل الشركات الناشئة والصغيرة في مجال الإنتاج الإعلامي.

وتهدف المبادرة إلى تطوير المهارات الإعلامية للمشاركين عبر التدريب العملي، وتسريع نموهم المهني ببيئة تعليمية تعزز جاهزيتهم لسوق العمل، وبناء علاقات تجارية تربط أصحاب الشركات الناشئة بكبرى الشركات لفتح آفاق جديدة، وتحفيز التميز عبر اختيار أفضل المتدربين ومنحهم فرصًا للمشاركة في ورش العمل والبرامج ضمن المنتدى القادم.

ويأتي إطلاق المبادرة امتدادًا للإعلان عنها في يوليو 2025 ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام 2026، بهدف دعم وتمكين المنشآت الإعلامية وربطها بالفرص التمويلية والتدريبية والتأهيلية، إسهامًا في بناء منظومة إعلامية وطنية مستدامة.

ودشَّن المنتدى السعودي للإعلام عددًا من المبادرات النوعية، التي تركز على تمكين المواهب الشابة، وبناء الشراكات، وتطوير المحتوى الإعلامي باستخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، ومنها مبادرة «Saudi MIB» في مجال التقنية والمحتوى بالتعاون مع «سدايا»، ومبادرة «سفراء الإعلام» لاحتضان طلاب الإعلام، ومبادرة «SMF Connect» وهي منصة إعلامية تعزز الحوار بين الثقافات وتوسع نطاق التواصل الإعلامي عالميًّا وتدعم تبادل الخبرات ومواكبة التحولات الحديثة في صناعة الإعلام، ومبادرة «غرفة العصف» وهي مساحة مُصمَّمة للعصف الذهني وصناعة الأفكار، ومبادرة «ضوء المنتدى»، التي تسعى إلى تحويل المنتدى من فعالية سنوية إلى حراك إعلامي متواصل عبر لقاءات وحوارات تُجرى في مختلف مناطق السعودية.