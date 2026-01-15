وصفته بـ«الراديكالي».. أوروبا ترفض قانون فينجر

أحدث مقترح المدرب الفرنسي السابق آرسين فينجر، الخاص بتعديل قانون التسلل، انقسامًا حادًا في أعلى مستويات كرة القدم العالمية بعد معارضته من قبل الاتحادين الأوروبي والإنجليزي.

وذكرت صحيفة «ذا تايمز» البريطانية، أن الاتحادين وصفا مقترح مدير تطوير كرة القدم العالمية في «فيفا»، الذي ينص أن يكون التسلل بكامل الجسم وليس بجزء منه، بـ«الراديكالي».

وجاءت معارضة الاتحادين، في الوقت الذي أعرب فيه جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي عن ترحيبه بالمقترح، خلال قمة الرياضة العالمية في دبي نهاية الشهر الماضي، عادًا أنه يجعل اللعبة أكثر إثارة.

ومن المقرر أن يدرس مجلس الاتحاد الدولي «إيفاب»، المسؤول عن قوانين اللعبة، هذا المقترح، الذي اُختبر في بعض مسابقات الشباب، في اجتماعه السنوي المقرر 20 يناير الجاري، في لندن قبل عرضه على الجمعية العمومية.

ويواجه المقترح عقبة قانونية، إذ يتطلب اعتماده عبر 6 أصوات من أصل 8 داخل «إيفاب»، بينما يملك «فيفا» 4 أصوات فقط، مما يعزز موقف جبهة المعارضة الحالية.

ومع ذلك، تشير التقارير إلى إمكانية التوصل لتسوية وسط تقضي بقصر احتساب التسلل على «جذع» المهاجم بالنسبة للمدافع، دون النظر إلى الأقدام أو السيقان أو الرأس.