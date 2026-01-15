كينيونيس نجم الـ15

نال المكسيكي جوليان كينيونيس، لاعب فريق القادسية الأول لكرة القدم، لقب نجم الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي، وفقًا لاختيارات نخبة من المدربين السعوديين والعرب التي تستعرضها «الرياضية» بعد كل جولة من منافسات الدوري.

وحصل كينيونيس على نصف أصوات الخبراء، بعد مساهمته البارزة في فوز فريقه على الفيحاء بنتيجة 5ـ0، في اللقاء الذي جرى مساء الأربعاء الماضي على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وذهبت 4 أصوات من أصل 8 خبراء إلى الدولي المكسيكي، عقب تسجيله «هاتريك» في شباك الفيحاء، ليسهم في وصول القادسية إلى النقطة الـ30، محتلاً المركز الخامس في سلم ترتيب الدوري.

ومنح السعوديان فوزي الشهري وبندر باصريح، إلى جانب التونسي فتحي الجبال والبحريني خالد جاسم، أصواتهم لكينيونيس، مرجّحين كفته في سباق نجومية الجولة.

في المقابل، اختار ثلاثة خبراء محليين البرتغالي روبن نيفيش، لاعب الهلال، بعد تسجيله هدفًا في ديربي الرياض أمام النصر، الذي لعب الإثنين الماضي.

ومنح السعودي خالد القروني، والبوسني روسمير تسفيكو، والأردني عثمان الحسنات، أصواتهم لنيفيش، فيما رجّح يوسف عنبر كفة البلجيكي يانيك كاراسكو، جناح الشباب.