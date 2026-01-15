11 مضيفًا اقتنص كأس إفريقيا.. والمغرب الـ 15

يخوض المضيف نهائي كأس أمم إفريقيا للمرة الـ 15، عندما يواجه منتخب المغرب الأول لكرة القدم نظيره السنغالي، مساء الأحد في العاصمة الرباط، لتحديد بطل «أفكون 2025».

ويتطلع «أسود أطلس» إلى المُضيّ على خُطى 11 منتخبًا مضيفًا رفعت الكأس بين أنصارها، من بينها كوت ديفوار، حامل اللقب، ومصر، في 1986 و2006، وتونس، في 2004، وجنوب إفريقيا، في 1996.

وفازت منتخبات إثيوبيا، وغانا، والسودان، ونيجيريا، والجزائر باللقب عندما استضافت البطولة. ومثل مصر، فعلتها غانا مرتين، في 1963 و1978.

وأول مستضيفٍ وصل إلى المباراة النهائية كان إثيوبيا في 1962، وبالفعل حصل على الكأس.

وخسِر تونس نهائي نسخة 1965 على أرضه، لكنه كسِب فيها «أفكون 2004».

وفعل نيجيريا العكس، إذ كسِب نسخة 1980 على أرضه، وخسِر فيها نهائي نسخة 2000.

واختتم الجزائر استضافة كأس الأمم 1990 بحصول منتخبه على البطولة، مكررًا مُنجَز منتخب السودان في 1970.

ويريد المغاربة تجنُّب مصير ثلاثة منتخبات مضيفة خسِرت مباراة التتويج القاري. وفضلًا عن تونس 1965 ونيجيريا 2000، لعِب منتخب ليبيا نهائي 1982 على أرضه واكتفى بالمركز الثاني.

وتأهل «أسود أطلس» إلى نهائي النسخة الـ 35، إثر تفوقهم بركلات الترجيح على نيجيريا، مساء الأربعاء في الرباط، بعد ساعات قليلة من فوز السنغال 1ـ0 على مصر في طنجة.

ويبحث كل طرفٍ في النهائي المرتقب عن فوزٍ ثانٍ بالبطولة، بعد تتويجٍ مغربيّ في 1976 وسنغالي قبل 4 أعوام.