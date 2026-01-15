الاتحاد ينتظر قرار كانتي

قدَّمت الإدارة الرياضية في نادي الاتحاد عرضًا لتجديد عقد الفرنسي نجولو كانتي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، موسمًا واحدًا بمقابل مالي أقل من راتبه الحالي، حسبما أفادت مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وتنتظر الإدارة رد اللاعب ووكيله خلال الفترة المقبلة، في وقتٍ لفتت فيه المصادر إلى رغبة الفرنسي في توقيع عقد أطول يمتد موسمين أو أكثر، وهو شرطٌ يلبيه أحد الأندية التركية الذي يحاول الحصول على خدماته وشراء ما بقِي من عقده مع الاتحاد، الممتد حتى الصيف المقبل، من أجل ضمِّه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحتى الآن، لم يقرّر الاتحاد ما إذا كان سيقبل عرضًا مقنعًا لبيع الأشهر الستة الأخيرة من العقد أو الاحتفاظ باللاعب حتى نهاية الموسم. لكن المصادر رجحت الإبقاء على صاحب الـ 34 عامًا، فيما أكدت سعي النادي إلى تعميم نهج منح عقود قصيرة للاعبي الفريق الأكبر سنًا، كما فعلت أخيرًا مع المدافع البرتغالي دانيلو بيريرا، في إطار استراتيجية فنية ومالية تتِّبعها شركة الاتحاد.

وبدأت مسيرة الدولي الفرنسي في الساحرة المستديرة بعد أن التحق بأكاديمية نادي سورين، أحد الأندية المغمورة في فرنسا، وتفوَّق على بقية زملائه خلال جميع مراحل الفئات السنية، إلا أنَّه بقي في هذه الأكاديمية حتى عام 2010، أي حتى بلوغه الـ 19 عامًا، دون أن يتأسس في أكاديمية لأحد الأندية المعروفة.

وبعد ذلك قدَّم أوراق اعتماده مع الفريق الأول لنادي بولون، إذ لعب 39 مباراة في جميع مسابقات موسم 2012ـ2013، الأمر الذي لفت أنظار نادي كاين من الدرجة الثانية، فانتقل إليه مجانًا عام 2013، علمًا أنَّ قيمته السوقية حينها لم تتجاوز الـ 50 ألف يورو.

ومنه انتقل إلى ليستر سيتي الإنجليزي، الذي سطع نجمه هناك بتحقيق الإنجاز التاريخي الدوري الإنجليزي، الذي أسهم ذلك بانتقاله إلى تشيلسي الإنجليزي، قبل أن تحط رحاله في الاتحاد صيف 2023.

وخلال مسيرته مع النمور، خاض الفرنسي 101 مباراة سجَّل خلالها 9 أهداف وقدَّم 10 تمريرات حاسمة، طبقًا لموقع «ترانسفير ماركت» العالمي.