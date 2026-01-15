200 ألف دولار تنتظر أفضل رمية سهام

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن تخصيص أكبر جائزة في تاريخ رياضة «الدارتس» لرمية التسعة سهام، وذلك خلال منافسات بطولة ماسترز السعودية للسهام 2026، التي تُنظم ضمن فعاليات موسم الرياض، وتصل قيمة الجائزة إلى 200 ألف دولار في حال تحقيق الرمية المثالية خلال البطولة.

وتنظم البطولة على مدار يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين في المسرح العالمي بمنطقة بوليفارد سيتي، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم اللعبة عالميًا، في مواجهات تجمع ثمانية من لاعبي رابطة محترفي السهام «PDC» مع ثمانية من أبرز لاعبي القارة الآسيوية، وذلك عبر منافسات تُبث عالميًا وتشهد تحديًا قويًا على ألقاب البطولة.

وسيحصل اللاعب الذي ينجح في تسجيل رمية تسعة سهام خلال منافسات بطولة ماسترز السعودية للسهام على جائزة بقيمة 100 ألف دولار، مع فرصة مضاعفة الجائزة إلى 200 ألف دولار عبر تحدي «Riyadh Season Bullseye» حيث يُمنح اللاعب سهمًا واحدًا للتصويب على مركز الهدف، في جائزة تُعد الأكبر من نوعها في تاريخ رابطة PDC .

وتشهد البطولة مشاركة لوك ليتلر بطل العالم الحالي، الذي سبق أن حقق رمية مثالية ضمن سلسلة بطولات العالم في البحرين عام 2024، إلى جانب لوك همفريز بطل العالم 2023ـ2024، وجيان فان فين وصيف بطولة العالم، ومايكل فان جيرفن بطل العالم ثلاث مرات، إضافة إلى جيروين برايس بطل العالم السابق، وستيفن بانتنج المصنف السابع عالميًا، وداني نوبيرت بطل المملكة المتحدة المفتوحة السابق، وناثان أسبينال بطل بطولة العالم للماتش بلاي 2023.

وعلى الجانب الآسيوي، يشارك أسطورة السهام السنغافوري بول ليم، صاحب أول رمية تسعة سهام شهيرة في تاريخ اللعبة عام 1990، إلى جانب الثلاثي الفلبيني أليكسيس تويلو ولورنس إيلاجان وباولو نيبرِدا، والنجوم اليابانيين موتومو ساكاي وريوسي أزيموتو وتومويا جوتو، إضافة إلى مان لوك ليونج لاعب هونج كونج.

وتعكس بطولة ماسترز السعودية للسهام 2026 توسع موسم الرياض في استضافة كبرى البطولات الرياضية العالمية وتقديم تجارب نوعية تعزز مكانة الرياض كوجهة رياضية وترفيهية رائدة دوليًا.