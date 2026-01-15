«منزال» يستضيف الدرعية

زار أعضاء ولاعبو فريق الدرعية الأول لكرة القدم، الخميس، برنامج «منزال»، أحد برامج موسم الدرعية 2025ـ2026، ليحلوا ضيوفًا خارج المستطيل الأخضر هذه المرة، حيث خاضوا تجربة مميزة ضمن بيئة مفتوحة مطلة على وادي صفار الذي يعد من أبرز المعالم الطبيعية والتاريخية في الدرعية.

وتضمن جدول الزيارة العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية، عكست روح الضيافة السعودية، واستحضرت تقاليد الحياة في الدرعية وقيمها، في تجربة جمعت بين الأصالة والتفاعل الحي مع الموروث الوطني.

وقد بدأ استقبال أعضاء فريق نادي الدرعية داخل «منزال» بكرم الضيافة السعودية، وانتقلوا بعد ذلك إلى تجربة الفارس التي تتيح للزوار تجربة ركوب الخيل والرماية، ثم تعرف اللاعبون في تجربة الصقارة على فنون الصيد بالصقر العربي، مرورًا بتجربة سلوم التي تركز على القهوة السعودية وممارسات إشعال الحطب وصناعة الخيام وحلب الإبل، وتجربة العلوم التي تعرف الزوار بصناعة الجلود والسجاد والأخشاب، كما استمتعوا بتجربة مشاهدة النجوم تحت سماء الدرعية الصافية.

وفي نهاية الزيارة تناول أعضاء الفريق العشاء في مطعم «طوفرية» التراثي الذي يقدم الأكل المنزلي الأصيل بنكهات محلية مميزة، إلى جانب التقاط الصور التذكارية قبل انتهاء الرحلة.

وكان برنامج «منزال» قد انطلق مطلع يناير الجاري، ليحتفي بالإرث الطبيعي للدرعية التاريخية، حيث يضم البرنامج أربع مناطق رئيسة تبرز المكانة الحضارية للدرعية.