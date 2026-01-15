أتلتيكو يتمسك بجوليانو حتى 2030

مدد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، الخميس، عقد جناحه الأرجنتيني جوليانو سيميوني حتى 2030، مع وضع شرط بلغت قيمته 500 مليون يورو.

وتأتي هذه الخطوة لتحصين موهبة سيميوني «23 عامًا» في الوقت الذي تترقب فيه الجماهير حسم ملف تمديد عقد والده المدرب دييجو سيميوني مع النادي.

وأصبح جوليانو عنصرًا محوريًا في تشكيلة أتلتيكو منذ عودته من الإعارة من ديبورتيفو ألافيس قبل 18 شهرًا، حيث قدم سلسلة من العروض القوية، وسجل ثلاثة أهداف، وقدم سبع تمريرات حاسمة خلال 27 مباراة خاضها في مختلف المسابقات.

ومكّن هذا التألق اللاعب من حجز مكان في قائمة المنتخب الأرجنتيني، وشارك في 9 مباريات دولية سجل خلالها هدفًا واحدًا.

انضم اللاعب إلى أكاديمية أتلتيكو 2019، واستمر مع فرق الشباب حتى صيف 2022، حيث انتقل إلى فريق للشباب «أ» الذي تُوّج بطلًا للمجموعة الخامسة من دوري الدرجة الأولى 2020ـ2021، وشارك للمرة الأولى مع الفريق الرديف في الموسم نفسه، ولعب 15 مباراة.

وفي الموسم التالي، واصل اللعب مع الفريق الرديف وشارك في 36 مباراة وسجل 24 هدفًا. ولم يقتصر هذا الإنجاز على تتويجه هدافًا للمجموعة السابعة من دوري الثالثة، بل ساعده في الصعود إلى دوري الثانية.

علاوة على ذلك، شارك اللاعب في 20 أبريل 2022، للمرة الأولى مع الفريق الأول ضمن منافسات الدوري ضد غرناطة على ملعب الرياض إير متروبوليتانو.

وأمضى جوليانو موسمين على سبيل الإعارة مع ريال سرقسطة «2022ـ2023» وديبورتيفو ألافيس «2023ـ2024»، ثم عاد إلى أتلتيكو ليصبح لاعبًا أساسيًا في الفريق الأول.

ومنذ ذلك الحين، شارك في 77 مباراة، مسجلًا ثمانية أهداف، ومقدمًا 16 تمريرة حاسمة.