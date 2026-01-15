رغد تدعم دفاع سيدات القادسية

وقعت إدارة شركة نادي القادسية مع اللاعبة رغد الشهراني لتدعيم خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم للسيدات.

وسبق لرغد تمثيل القادسية خلال الموسم الرياضي 2024ـ2025 بنظام الإعارة من نادي الشباب، حيث أسهمت في تحقيق عدد من النتائج الإيجابية أبرزها وصافة كأس الاتحاد السعودي، إلى جانب المركز الثالث في الدوري الممتاز، على أن ترتدي الرقم 20 خلال تمثيلها الفريق الموسم الجاري.

كما مثّلت اللاعبة كلًا من أندية: الشباب، اليمامة، سما، وحققت خلال مسيرتها إنجازات عدة، أبرزها التتويج بالمركز الأول في الألعاب السعودية مع الشباب.

وجرت مراسم التوقيع في مقر النادي بمدينة الخبر، ومثّل إدارة النادي في مراسم التوقيع الإنجليزي رس فريزر، المدير الرياضي لكرة القدم النسائية وأكاديمية الفتيات.

وطبقًا لبيان النادي الشرقي جاءت الصفقة في إطار حرص إدارة القادسية على استقطاب لاعبات ذوات كفاءة وخبرة عالية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء الفني للفريق، ويتماشى مع تطلعات النادي وإدارته ومحبيه.