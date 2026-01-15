رالي داكار.. العطية يتصدر وإكستروم الأسرع في الـ 11

فاز السويدي ماتياس إكستروم، سائق فريق «فورد ريسينج»، بالمرحلة الـ 11 من رالي داكار السعودية 2026، مسجلًا أسرع زمن، فيما حافظ القطري ناصر العطية، سائق فريق «داسيا ساندرايدرز» على صدارة الترتيب العام لفئة السيارات.

وانطلقت المرحلة الـ 11، الخميس، بمشاركة نخبة من أبرز المتسابقين العالميين، حيث امتدت المرحلة من محافظة بيشة إلى الحناكية، لمسافةٍ إجمالية بلغت 882 كم، منها 346 كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

وخطف إكستروم صدارة المرحلة بعدما أن قطع المسافة في ساعتين و47 دقيقة و22 ثانية، متقدمًا على الفرنسي رومان دوماس، سائق فريق «آر دي ليمتيد»، بفارق دقيقة و22 ثانية، فيما جاء الإسباني كارلوس ساينز، سائق فريق «فورد ريسينج»، في المركز الثالث، بفارق دقيقتين و26 ثانية عن المتصدر.

وفي الترتيب العام لفئة السيارات، حافظ القطري ناصر العطية، سائق فريق «داسيا ساندرايدرز»، على صدارة الترتيب بزمنٍ إجمالي بلغ 44 ساعة و39 دقيقة و59 ثانية، وبفارق 8 دقائق و40 ثانية عن الإسباني ناني روما، سائق فريق «فورد ريسينج»، فيما حلّ الفرنسي سيباستيان لوب، سائق فريق «داسيا ساندرايدرز»، في المركز الثالث، بفارق 18 دقيقة و37 ثانية عن المتصدر.

وفي منافسات فئة السيارات «ستوك»، واصل فريق «ديفندر رالي» هيمنته على المراكز الثلاثة الأولى، إذ حقق الليتواني روكاس باتشيوسكا المركز الأول للمرة الرابعة بزمن بلغ 3 ساعات و28 دقيقة و30 ثانية، متقدمًا على زميله الفرنسي ستيفان بيترهانسل بفارق 49 ثانية، فيما جاءت الأمريكية سارة برايس في المركز الثالث، بفارق 29 دقيقة و58 ثانية عن المتصدر.

أما في فئة الدرّاجات النارية، فقد حقق الأمريكي سكايلر هاوز، درّاج فريق «إنرجي هوندا»، المركز الأول بعد أن أنهى المرحلة بزمن 3 ساعات و9 دقائق وثانيتين، متقدمًا على الفرنسي أدريان فان بيفيرين، سائق الفريق ذاته، بفارق 21 ثانية، بينما حلّ الإسباني إدجار كانيت، درّاج فريق «ريد بُل كي تي إم فاكتوري ريسينج»، ثالثًا، بفارق دقيقة و15 ثانية عن المتصدر.

وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة «تشالنجر»، نجح الأرجنتيني نيكولاس كافيجلياسو، سائق فريق «فيرتكال موتور سبورت»، في حسم صدارة المرحلة بزمن 3 ساعات و17 دقيقة و27 ثانية، متقدمًا بفارق 29 ثانية عن الهولندي بول سبيرينجز، سائق فريق «ريبلون – سبيرينجز»، فيما جاءت السعودية دانية عقيل، سائقة «أكاديمية أوديسي»، في المركز الثالث، بفارق دقيقة واحدة و3 ثوانٍ عن المتصدر.

كما شهدت فئة المركبات الصحراوية الخفيفة «إس إس في» منافسة قوية، حيث تصدر الأمريكي بروك هيجير، سائق «آر زد آر فاكتوري»، المرحلة بزمن 3 ساعات و30 دقيقة و11 ثانية، متقدمًا بفارق 51 ثانية عن الأرجنتيني خارمياس جونزاليس فيريولي، سائق «كان-أم فاكتوري أمريكا اللاتينية LATAM»، فيما حلّ السويدي يوهان كريستوفرسون، سائق فريق «آر زد آر فاكتوري»، ثالثًا، بفارق 3 دقائق و5 ثوانٍ عن المتصدر.

وفي فئة الشاحنات، حسم التشيكي أليس لوبرايس، سائق فريق «دي روي إف بي تي»، صدارة المرحلة بزمن بلغ 3 ساعات و19 دقيقة و59 ثانية، متقدمًا بفارق دقيقتين و31 ثانية عن الليتواني فايدوتس زالا، سائق فريق «نوردس دي روي إف بي تي»، فيما جاء الهولندي ميتشيل فان دن برينك، سائق فريق «يورول رالي سبورت»، في المركز الثالث، بفارق 4 دقائق و19 ثانية عن المتصدر.

وتتواصل منافسات رالي داكار السعودية، الجمعة، مع انطلاق المرحلة الـ 12 من الحناكية إلى ينبع، بمسافةٍ إجمالية تبلغ 720 كم، منها 311 كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.