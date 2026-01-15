سعدان يعزز خيارات الفتح أمام النجمة

يعود المغربي مروان سعدان، لاعب فريق الفتح الأول لكرة القدم، إلى قائمة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز بعد تعافيه من الإصابة عند مواجهة النجمة المقررة الجمعة ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

وغاب سعدان عن مواجهتي نيوم والرياض التي كسبها النموذجي 1-0 و3-1 تواليًا بداعي الإصابة العضلية.

بينما يواصل الجزائري سفيان بن دبكة برنامجه التأهيلي بعد الإصابة العضلية ما يعني غيابه عن مواجهة الفريق القصيمي، كما أشارت المصادر إلى أنه حتى الآن لم تحدد موعد عودته.

ويحتل الفتح المرتبة العاشرة في سلم ترتيب الدوري، مالكًا برصيده 20 نقطة حصدها من 6 انتصارات وتعادلين مقابل 6 هزائم.