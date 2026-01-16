روسينيور: الفيروس يهدد لاعبينا.. وعودة بالمر متوقعة

أوضح ليام روسينيور، مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم، الخميس، أنهم يعملون على ضمان عدم تأثر المزيد من اللاعبين بالمرض الذي أبعد ليام ديلاب وجيمي جيتنز، إضافة إلى بعض أعضاء الجهاز الفني، قبل مباراته في الدوري الممتاز ضد برنتفورد.

وغاب المهاجم ديلاب والجناح جيتنز عن خسارة تشيلسي 2ـ3 في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية المحترفة أمام أرسنال الأربعاء، وقال روسنير بعد الهزيمة إن الثنائي كان يعاني من «ارتفاع شديد في درجة الحرارة».

وأبلغ روسينيور الصحافيين الخميس: «لا يزال ديلاب في المنزل حاليًا، ‌وكذلك جيتنز. ‌ويبذل أطباء النادي قصارى جهدهم ‌لاحتواء ما ⁠يبدو أنه فيروس، ‌لأن بعض أعضاء الجهاز الفني لدينا أصيبوا به أيضًا».

وأضاف: «عقدنا اليوم اجتماعًا مع اللاعبين حول ضرورة غسل أيديهم، وهي أساسيات مهمة للغاية، ونأمل أن نتمكن من احتواء الوضع. لدينا فترة مزدحمة من المباريات، لذا نحتاج إلى أن يكون الجميع مستعدين وبصحة جيدة».

وسيسعى تشيلسي، الذي حقق فوزًا واحدًا فقط في تسع مباريات بالدوري، ⁠بشدة إلى العودة للطريق الصحيح عندما يستضيف برنتفورد صاحب المركز الخامس السبت.

وقد يحصل تشيلسي ‌على دفعة قوية بعودة اللاعبين الأساسيين ‍مثل ريس جيمس وكول بالمر، اللذين غابا عن الفوز بكأس الاتحاد على تشارلتون أثليتيك ‍والمباراة ضد أرسنال بعد تعرضهما لإصابات طفيفة الأسبوع الماضي.

وقال روسينيور: «كلاهما يتدربان اليوم.. نحن بحاجة فقط إلى تقييمهما بعد التدريب والتأكد من اجتيازهما جميع المتطلبات اللازمة، ولكن سيكون من الرائع عودتهما إلى الفريق، وفي الوقت الحالي، يبدو أنهما قادران على ذلك».

وسُئل المدرب الإنجليزي عما إذا كان خياره الأول لحارس المرمى قد تغير ⁠بعد أن ارتكب روبرت سانشيز خطأين مكلفين ضد أرسنال، بعد فشله التعامل مع ركلة ركنية نفذها ديكلان رايس في الدقيقة السابعة، مما سمح للمدافع بن وايت بتسجيل الهدف الأول. ثم أفلتت الكرة من يد الحارس بعد عرضية وايت في بداية الشوط الثاني، ليُسجل فيكتور يوكريش هدفا في الدقيقة 49.

وأوضح المدرب: «أنا هنا لتقييم كل مركز. ليس لدي أشخاص من الدرجة الأولى أو الثانية، فهذه ليست طريقتي في العمل.. إذا نظرت إلي طريقة عملي في كل فريق، فلا بد من وجود منافسة. ليس ‌فقط في مركز حراسة المرمى، ولكن في كل مركز على أرض الملعب، وعليك أن تستحق مكانك في هذا الفريق».