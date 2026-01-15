الأهلي يسترد كيسيه

التحق بتدريبات فريق الأهلي الأول لكرة القدم، مساء الخميس، الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب الوسط، بعد عودته من الاستدعاء الدولي لمنتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية.

وأعلن الأهلي، عبر حسابه في منصة «إكس» عن انتظام اللاعب في التدريبات للمرة الأولى منذ نهاية مشاركته الدولية.

وودّع كيسيه ورفاقه منافسات المحفل الإفريقي بالخسارة 2ـ3 على يد المنتخب المصري، السبت الماضي، ضمن منافسات دور الثمانية.

وخاض اللاعب جميع مباريات كوت ديفوار الخمس في البطولة، وصنع هدفًا أمام موزمبيق خلال أولى جولات دور المجموعات.

وبسبب الواجب الدولي، غاب الإيفواري عن آخر 6 مباريات لفريقه، بواقع 5 ضمن بطولة دوري روشن السعودي، وواحدة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأنهى الفريق الجدّاوي 5 مباريات فائزًا من دون كيسيه، فيما خسر واحدة أمام الفتح 1ـ2.

ويستعد الأهلي لمواجهة الخلود، السبت المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة الـ 16 من «روشن».