متفوقا على إنزاجي ويايسله.. رودجرز مدرب الجولة 15

تصدر الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، اختيارات المحلل الفني بندر الجعيثن لـ «أفضل مدرب» في الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي، متفوقًا على الإيطالي سيموني إنزاجي والألماني ماتياس يايسله، قائدي الدفة الفنية للهلال والأهلي.

واستطاع المدرب قيادة «بنو قادس» لتحقيق انتصار عريض قوامه خمسة أهداف نظيفة على الفيحاء ضمن منافسات الجولة.

وأرجع الجعيثن اختيار رودرجز «مدرب الجولة» إلى كونه الأنجح فنيًا، والأكثر فعالية في إجراء التبديلات.

وفي رأي الجعيثن، كانت بصمات الإيرلندي الشمالي أكثر وضوحًا من بقية المدربين، وعدّد منهم إنزاجي ويايسله، إلى جانب البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر.

وأشار إلى إجادة جيسوس خلال الشوط الأول من «ديربي الرياض» لكنه فشل في امتصاص تأثير الطرد، بينما حدث العكس لإنزاجي الذي استفاد من نقص النصر بعد شوط أول لم يقدم فيه الصورة المطلوبة، أمّا يايسله ففي رأيه لم تكن له لمسات مؤثرة على فريقه.

رقميًا، تفوق مدرب القادسية في الأداء العام، والسيطرة، كما مرر لاعبوه العدد الأكبر من الكرات، وتكشف خريطة المباراة عن أفضلية فريقه المطلقة على حساب الفيحاء طوال الـ 90 دقيقة، وحيازتهم الكرة في غالبية الوقت باستثناء فترات وجيزة خلال الشوط الأول، لا تتجاوز في مجملها 7 دقائق، فيما كان الشوط الثاني قدساويًا بالكامل.