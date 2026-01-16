بولونيا يضاعف جراح فيرونا بثلاثية

ضاعف فريق بولونيا الإيطالي الأول لكرة القدم من جراح مضيفه فيرونا بتغلبه عليه 3ـ2 الخميس ضمن منافسات المرحلة الـ20 للدوري المحلي.

وبادر جيفت أوربان بالتسجيل لمصلحة فيرونا «13» لكن سرعان ما تعادل ريكاردو أورسوليني لبولونيا «21» فيما أضاف ينز أودجارد الهدف الثاني للضيوف «29».

وأضاف سانتياجو كاسترو الهدف الثالث لبولونيا «44» بينما أحرز فيرونا الهدف الثاني بنيران صديقة، عن طريق ريمو فريلير «71».

وحاول فيرونا اقتناص هدف التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، ولكن دون جدوى، ليتلقى خسارة جديدة في مسيرته بالبطولة الموسم الجاري.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد بولونيا، الذي حقق فوزه الثامن الموسم الجاري مقابل 6 تعادلات و6 هزائم، إلى 30 نقطة في المركز الثامن، في حين توقف رصيد بولونيا، الذي تكبد خسارته الـ11 في المسابقة خلال الموسم الجاري، عند 13 نقطة، بالمركز الأخير.

شرح الصورة:

لاعب الدنماركي ينس أوديجارد، وسطًا، يحتفل مع اثنين من زملائه بعد تسجيله هدف بولونيا الثاني في شباك فيرونا الخميس (الأوروبية)