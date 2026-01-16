مجددا.. ضمك يؤجل عودة كايكي

أجّل البرتغالي أرماندو إيفانجيليستا، مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، مجددًا عودة الجناح البرازيلي ديفيد كايكي إلى قوائم المباريات، مقررًا إبعاده عن مواجهة الفيحاء في المجمعة، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من دوري روشن السعودي، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وسيغادر الفريق إلى المجمعة، صباح الجمعة، دون اللاعب البرازيلي الغائب منذ 5 جولات بسبب إصابة في مفصل القدم.

وبحسب المصادر نفسها، فضّل الجهاز الفني للفريق الجنوبي تمديد فترة تأهيل اللاعب تفاديًا للمجازفة بإشراكه قبل التأكد تمامًا من اكتمال جاهزيته، وحتى لا يتعرض لانتكاسة تبعده مجددًا عن المباريات.

وكان إيفانجيليستا اتخذ القرار ذاته قبل آخر مباراتين للفريق أمام الخليج والاتحاد ضمن بطولة الدوري.

وتعرض كايكي، البالغ من العمر 21، للإصابة خلال المعسكر التدريبي للفريق في الدوحة، العاصمة القطرية، ديسمبر الماضي أثناء توقف منافسات الأندية بسبب كأس العرب للمنتخبات.

وفي المجمعة، سيؤدي فريق ضمك تدريبًا بعد الوصول يختتم به تحضيراته للمباراة التي يدخلها باحثًا عن تعزيز رصيده البالغ 10 نقاط، فيما يملك منافسه 13 نقطة.