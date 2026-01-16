برشلونة يعبر إلى ربع النهائي بثنائية سانتاندير

تأهل فريق برشلونة الإسباني إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد تغلبه على مضيفه راسينج سانتاندير بهدفين نظيفين من توقيع فيران توريس ويامين يامال.

دخل برشلونة المباراة بتشكيلة متوازنة ضمت عددًا من اللاعبين الأساسيين، يتقدمهم الحارس خوان جارسيا وأمامه باو كوبارسي وجول كوندي وأليخاندرو بالدي وداني أولمو.

وفرض برشلونة سيطرته في الشوط الأول دون فعالية على المرمى بعد أن أضاع عددًا من الفرص السانحة التي تهيأت لمهاجميه خاصة ماركوس راشفورد، فيما حاول راسينج سانتاندير، الناشط في الدرجة الثانية، اللعب على الهجمات المرتدة، حتى انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني استمر الوضع على ما كان عليه.. هجمات برشلونية تصطدم بدفاع يقظ، حتى أرسل البديل فيرمين لوبيز كرة طويلة إلى المهاجم فيران توريس الذي غالط الدفاع والحارس وأرسل الكرة إلى الشباك في الدقيقة 66.

بعدها أجرى المدرب الألماني هانزي فليك عدة تغييرات لتنشيط الوسط والهجوم فدفع ببيدري ورافينيا وروبرت ليفاندفسكي ما مكن الفريق الكاتالوني من السيطرة على الكرة أكثر وتشكيل المزيد من الخطورة على مرمى راسينج سانتاندير، الذي بادل برشلونة الهجمات وكان أن يصل إلى المرمى عدة مرات لولا مصيدة التسلل التي نصبها الدفاع.

ووسط الهجمات البرشلونية كسر أحد لاعبي راسينج سانتاندير مصيدة التسلل وانفرد بالحارس جارسيا الذي خرج في توقيت مناسبت وتصدى للكرة منقذًا فريقه من هدف محقق.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع سجل يامال الهدف الثاني لبرشلونة بعد تمريرة من رافيينا وسط اندفاع لاعبي راسينج سانتاندير لتسجيل التعادل.

وكانت منافسات دور الـ16 قد شهدت مفاجأة كبرى، الأربعاء بإقصاء ريال مدريد على يد ألباسيتي بالخسارة 2ـ3. وستسحب قرعة دور الثمانية يوم 19 يناير الجاري، بعد تأهل كل من أتلتيك بلباو وريال سوسيييداد، وأتلتيكو مدريد وألباسيتي وريال بيتيس، وديبورتيفو ألافيس، وفالنسيا.