أمام الأخدود.. الخليج ينشد الفوز الثالث

يبحث فريق الخليج الأول لكرة القدم، الجمعة، عن انتصاره المباشر الثالث أمام الأخدود، ضمن الجولة الـ 16 في دوري روشن السعودي على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

والتقى الفريقان في دوري المحترفين أربع مباريات، انتصر الخليج في اثنتين منها، وفاز الأخدود في واحدة، وحضر التعادل في مناسبة واحدة.

وسجل الخليج أكبر فوز الموسم الجاري أمام ضمك برباعية نظيفة، فيما كان انتصار الأخدود الأكبر على النجمة متذيل الترتيب بهدفين مقابل هدف.

ويحتل الخليج المركز الثامن برصيد 21 نقطة من ستة انتصارات وثلاثة تعادلات وخمس خسائر فيما يأتي الأخدود في المركز 17 برصيد ثماني نقاط من انتصارين، ومثلهما تعادل، و10 خسائر.