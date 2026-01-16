السحيباني لـ«الرياضية»: العلا عالمية

انطلقت منافسات النسخة الخامسة من بطولة العلا لبولو الصحراء 2026، الجمعة، وتستمر يومين بمشاركة لاعبين محترفين من داخل السعودية وخارجها.

من جانبه، أكد لـ«الرياضية» زياد السحيباني، رئيس قطاع الرياضة في الهيئة الملكية للعلا، أن البطولة أصبحت من الأهم عالميًا ووجهة للرياضيين من حول العالم، وقال: «بطولة بولو العلا أصبحت حدثًا عالميًا مهمًا في روزنامة الرياضة الدولية وتشهد مشاركة نخبة من اللاعبين المحترفين عالميًا خصوصًا أنها تقدم في شكل غير معتاد على الصحراء بعكس الملاعب العشبية».

وأضاف السحيباني: «طبيعة العلا وبعدها التاريخي أضاف الكثير للبطولات التي نستضيفها وأصبحنا محطة رئيسة لمختلف البطولات.. بدعم القيادة الرشيدة عملنا في الفترة الماضية على تنويع المنافسات والرياضات ضمن روزنامة العلا ومنها طواف العلا، كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل للفروسية، كذلك سيكون هنالك حدث مهم نوفمبر المقبل باستضافة العلا لكأس العالم للقدرة والتحمل».

وتضم النسخة الحالية من بطولة العلا لبولو الصحراء عددًا من أبرز نجوم اللعبة، يتقدمهم: كامبياسو، فيجيراس، إضافة إلى فاكوندو بيريس، وعدد من لاعبي البولو المحترفين من الأرجنتين وبريطانيا، إلى جانب مشاركات سعودية تهدف إلى تعزيز حضور اللعبة محليًا واكتساب الخبرة من المدارس العالمية.

وتستمر بطولة العلا كإحدى المحطات المعتمدة ضمن أجندة بطولات البولو الدولية مع تركيزها على الجانب الرياضي للمنافسات، وتنظيم المباريات وفق القوانين المعتمدة للعبة دوليًا.