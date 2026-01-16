المجهول ينتظر فيرستابن مع السيارة الجديدة

اعترف الهولندي ماكس فيرستابن، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا 1»، بأن سيارة فريق ريد بول الجديدة كليًا ستتطلب «بعض الوقت للتأقلم» معها، وذلك في إطار استعداداته لمحاولة استعادة لقب بطولة العالم.

وتحطمت مساعي فيرستابن للاحتفاظ بلقب بطولة العالم للنسخة الخامسة على التوالي، بعدما حسم لاندو نوريس المسابقة لمصلحته في الجولة الختامية للموسم، حيث لم تفلح محاولاته الأخيرة في الموسم في منع السائق البريطاني من تحقيق لقبه الأول.

ووسط مجموعة من اللوائح الجديدة، يدخل فريق ريد بول موسم 2026 بتحدّ إضافي يتمثل في إنتاج وحدات الطاقة الخاصة به بالتعاون مع شركة فورد.

وفي حديثه خلال فعالية إطلاق السيارة الجديدة في ديترويت بالولايات المتحدة، اعترف فيرستابن بأنه بحاجة للتأقلم مع هذه التغييرات، حيث قال: «لا يزال الأمر غامضًا بعض الشيء.. إنه تغيير كبير للغاية في المحرك، كما أن أبعاد السيارة قد تغيرت».

وخاض فيرستابن معركة اللقب حتى السباق الأخير الموسم الماضي بعد ما تمكن من تقليص الفارق الذي تجاوز 100 نقطة، وهو حريص على البناء على هذا الزخم.