الهلال يستعيد سالم أمام الفيحاء

ارتفعت حظوظ سالم الدوسري، قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، بالعودة أمام الفيحاء، الخميس المقبل، ضمن الجولة 17 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن الدوسري يتعافى بشكل جيد من إصابة العضلة الخلفية التي تعرّض لها خلال مواجهة فريقه الأخيرة أمام النصر، السبت، التي انتهت لمصلحة الهلال بنتيجة 3ـ1، بعدما شارك في المباراة كاملة، وسجّل الهدف الأول من ركلة جزاء.

وخضع الدوسري إلى فحوص طبية أوضحت حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد من أسبوع إلى 10 أيام، حسبما كشف النادي الأزرق في حسابه عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، الأربعاء.

وسيغيب الدوسري عن مواجهة نيوم، في تبوك، الأحد، ضمن الجولة 16.

ويواصل الدوسري حضوره مع الهلال خلال الموسم الجاري، بعدما شارك في 10 مباريات رسمية، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وصنع 5 أخرى.

وتغادر بعثة الهلال، مساء السبت، إلى تبوك استعدادًا لخوض المباراة أمام نيوم بعد أداء التدريبات الختامية على ملعب النادي.

ويحتل الهلال صدارة دوري روشن السعودي، برصيد 38 نقطة، مبتعدًا عن النصر أقرب مطارديه بفارق 7 نقاط.