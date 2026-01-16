إجلسياس ينفي قصة الاعتداء الجنسي

نفى المغني العالمي الحائز على جائزة «جرامي» خوليو إجلسياس، الجمعة، مزاعم اعتدائه جنسيًا على موظفتين سابقتين لديه، واصفًا هذه الاتهامات بأنها «عارية تمامًا عن الصحة».

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن إجلسياس اعتدى جنسيًا وجسديًا على سيدتين كانتا تعملان في مقار إقامته بجمهورية الدومينيكان وجزر الباهاما، في الفترة ما بين يناير وأكتوبر 2021.

وبعد يوم واحد من صدور تلك التقارير، أعلن المدعون العامون في إسبانيا أنهم بصدد دراسة هذه المزاعم.

وقال إجلسياس في منشور عبر حسابه على «إنستجرام» «ببالغ الحزن، أرد على الاتهامات الموجهة من شخصين سبق لهما العمل في منزلي. إنني أنفي تمامًا القيام بأي اعتداء أو إكراه أو عدم احترام لأي امرأة. هذه الاتهامات كاذبة تمامًا وتسبب لي حزنًا عميقًا».

ويعد إجلسياس «82 عامًا» أحد أشهر الفنانين الموسيقيين في العالم بعدما باع أكثر من 300 مليون أسطوانة بأكثر من 12 لغة. وبعدما كانت بدايته في إسبانيا، نال شهرة هائلة في الولايات المتحدة والعالم أجمع في سبعينيات وثمانينات القرن الماضي. وهو والد نجم البوب إنريكي إجلسياس.