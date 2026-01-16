8 غيابات في موقعة الاتحاد والاتفاق

يفتقد فريق الاتفاق الأول لكرة القدم ومضيفه الاتحاد خدمات 8 لاعبين قبل مواجهتهما، الجمعة، ضمن الجولة الـ 16 من دوري روشن السعودي في جدة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ويغيب عن الاتفاق 4 لاعبين في مقدمتهم الهولندي جورجينيو فينالدوم، قائد الفريق بعد مغادرته إلى دولة سورينام للمشاركة في مراسم جنازة ودفن جدته.

كما سيغيب السلوفاكي أوندري دودا عن المواجهة بداعي الإيقاف إثر تراكم البطاقات، في وقت لم يكتمل فيه شفاء كل من مد الله العليان، الظهير الأيمن، والمصري أحمد كوكا، مهاجم الفريق.

من جانبه، يفتقد البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الاتحاد، سعد الموسى،فيصل الغامدي ،عبدالرحمن العبود للإصابات إضافة إلى البرازيلي فابينيو الذي تعرض للطرد في المواجهة الماضية أمام ضمك (1-1).

وبيّن المصدر، أن فيصل الغامدي لاعب الوسط، لا يزال يواصل برنامجه التأهيلي من خلال الجري حول الملعب، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية، أدت إلى ابتعاده عن المشاركة في المباريات الماضية.

ويحتل الاتحاد المرتبة السادسة في قائمة دوري روشن السعودي، برصيد27 نقطة ويأتي الاتفاق سابعًا برصيد 22 نقطة.