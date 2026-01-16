8 فبراير.. اجتماع يناقش قرارات الحكام

تعقد لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم في 8 فبراير المقبل اجتماعات لمدة 3 أيام في القصيم، من أجل مناقشة جميع القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، وإجراء اختبارات اللياقة البدنية والقانون، وفق ما بثه حساب «الرياضية ـ عاجل» على منصات التواصل الاجتماعي،الجمعة.

ويأتي اجتماع لجنة الحكام الرئيسية بعد نهاية الجولة 21 من دوري روشن السعودي التي تشهد مواجهة النصر والاتحاد المقررة 6 فبراير، ضمن على ملعب «الأول بارك» في الرياض.

وكان ديربي الهلال والنصر الذي انتهى أزرقًا 3ـ1 في الجولة الماضية، شهد حالات تحكيمية وصفت بالمثيرة للجدل، بينها طرد نواف العقيدي، حارس مرمى الأصفر، بالبطاقة الحمراء المباشرة.

وتلقى العقيدي البطاقة الحمراء أثناء محاولة البرتغالي روبن نيفيش، لاعب وسط الهلال، التقاط الكرة من داخل المرمى، بهدف استئناف اللعب سريعًا عقب تسجيل الأزرق هدفًا من ركلة جزاء قبل أن توقفه لجنة الانضباط والأخلاق الخميس مباراتين.