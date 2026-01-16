آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
الرئيسية
/
انفوجرافيك
دياز يتصدر هدافي إفريقيا
2026.01.16 | 03:46 pm
الأكثر قراءة
1
الهلال يسبق الإنجليز إلى مايتي
2
«الكفاءة» تفصل الاتفاق عن عبد الكريم
3
الأهلي يسترد كيسيه
4
الاتحاد ينتظر قرار كانتي
5
صراعات أندية القمة.. صدارة أهلاوية.. تعثران هلاليان.. وتراجع نصراوي
6
8 غيابات في موقعة الاتحاد والاتفاق
7
الأوهام ضيعت النصر
8
رغد تدعم دفاع سيدات القادسية
Previous
Next
اخترنا لكم
حسن: جمهورنا قليل.. ونفتقد الأوروبيين
السبت.. موسيالا يطوي غياب 6 أشهر
برشلونة يعبر إلى ربع النهائي بثنائية سانتاندير
البرتغال وكولومبيا الأعلى طلبا في المونديال
«شاعر الراية».. 4 يتنافسون على اللقب
×
الكرة السعودية
2026-01-16 14:51:00
الهلال يستعيد سالم أمام الفيحاء
الكرة السعودية
2026-01-15 19:54:42
الهلال يسبق الإنجليز إلى مايتي
الكرة السعودية
2026-01-15 16:25:57
الهلال يتفاوض على صفقة لوكا وليوناردو
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-01-12 15:00:28
كأس آسيا.. الفوز يؤهل الأخضر
الكرة السعودية
2026-01-10 23:27:31
قبل فيتنام.. دي بياجو يقسم الأخضر
الكرة السعودية
2026-01-09 22:56:22
دي بياجو: هاجمنا وسيطرنا.. ولا أبحث عن الأعذار
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-01-16 19:09:59
ألجواسيل: طردوا لاعبينا 10 مرات.. ولا أريد لوم الهويش
الكرة السعودية
2026-01-16 18:37:37
جيسوس: نعاني نفسيا.. ويكذبون على كوتينيو وسيميدو
الكرة السعودية
2026-01-16 18:37:23
جالتييه: هزمت الهلاليين في مباراة مختلفة
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-01-16 15:31:36
8 غيابات في موقعة الاتحاد والاتفاق
الكرة السعودية
2026-01-16 13:47:36
المواجهة 31 تجمع الاتحاد والاتفاق
الكرة السعودية
2026-01-15 21:41:39
الاتحاد ينتظر قرار كانتي
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-01-16 19:09:59
ألجواسيل: طردوا لاعبينا 10 مرات.. ولا أريد لوم الهويش
الكرة السعودية
2026-01-16 18:37:37
جيسوس: نعاني نفسيا.. ويكذبون على كوتينيو وسيميدو
الكرة السعودية
2026-01-15 19:02:23
بعد قرار «الانضباط».. النصر يفقد العقيدي أمام الشباب وضمك
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-01-15 23:47:48
الأهلي يسترد كيسيه
الكرة السعودية
2026-01-14 16:54:19
الأهلي.. تأهيل وجلسات يعيدان عبد الرحمن
الكرة السعودية
2026-01-14 15:11:57
أمام الأهلي.. شاموسكا لا يعرف التعادل ويبحث عن الانتصار الرابع
Previous
Next
×
منوعات
2026-01-15 20:47:02
200 ألف دولار تنتظر أفضل رمية سهام
منوعات
2026-01-14 15:18:41
21 مارس.. الأسطورة الأمريكية يظهر في «موسم الرياض»
منوعات
2026-01-13 17:43:50
«البقاء للأصيع».. مسرحية على متن سفينة
Previous
Next
×
ESports
2025-12-26 14:00:18
الألعاب تتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي
ESports
2025-12-17 16:05:47
«القدية» ترعى تحدي ESL السعودي
ESports
2025-12-12 16:17:01
«Expedition 33» تفوز بلعبة العام
Previous
Next
القائمة الرئيسية
آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
البحث