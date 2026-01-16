السبت.. موسيالا يطوي غياب 6 أشهر

يعود الألماني جمال موسيالا إلى صفوف فريقه بايرن ميونيخ الأول لكرة القدم، بعد تعافيه من الإصابة الخطيرة، التي أبعدته عن الملاعب لمدة ستة أشهر.

ومن المقرر أن يشارك موسيالا في لقاء بايرن مع مضيفه لايبزيج، السبت، في بطولة الدوري الألماني «بوندسليجا».

وقال فينسنت كومباني، مدرب بايرن، للصحافيين، الجمعة: «إذا سارت الأمور على ما يرام اليوم في التدريبات، سيكون موسيالا ضمن قائمة الفريق. هذا أمر رائع».

وأضاف المدرب البلجيكي أن موسيالا يجب أن يستمتع بهذه اللحظة «وألا ينسى أبدًا هذا الشعور الأول».

وتحدث كومباني عن موسيالا قائلًا: «إنه يشع طاقة إيجابية هائلة. في الوقت الحالي، حتى أبسط الأشياء تعتبر رائعة. إنك تقدر كل شيء أكثر من أي وقت مضى».

وكان اللاعب الدولي الألماني تعرض للإصابة بكسر في عظم الشظية، وخلع في الكاحل، مطلع يوليو الماضي، خلال مباراة الفريق بكأس العالم للأندية في الولايات المتحدة ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، وبدأ عودته لتدريبات الفريق في ديسمبر الماضي.

وتعد عودة موسيالا خبرًا سارًا لمدرب منتخب ألمانيا يوليان ناجلسمان قبل انطلاق كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، صيف العام الحالي.

يذكر أن بايرن، الساعي للاحتفاظ بلقب بوندسليجا للموسم الثاني على التوالي، يتربع على قمة الترتيب حاليًا برصيد 47 نقطة، بفارق 11 نقطة كاملة أمام بوروسيا دورتموند، أقرب ملاحقيه وغريمه التقليدي.