داكار.. العطية على بعد 105 كلم من اللقب

اقترب السائق القطري ناصر العطية، الجمعة، من الظفر بلقبه السادس في رالي دكار بعدما نجح في تحقيق أسرع توقيت في المرحلة الـ 12 قبل الأخيرة بين الحناكية وينبع، على بعد 105 كلم، معززًا صدارته للترتيب العام.

وبهذا الفوز، رفع العطية عدد انتصاراته في أصعب راليات الرايد إلى 50 مرحلة، ليعادل الرقم القياسي، الذي يحمله الفنلندي آري فاتانن، و«مستر دكار» الفرنسي ستيفان بيترهانسل.

وكان بامكان العطية المتصدر بفارق 8 دقائق عن الإسباني ناني روما «فورد» عشية هذه المرحلة، الاكتفاء بقيادة حذرة لتلافي مواجهة أي مشكلة، إلّا ان بطل الشرق الأوسط للراليات 20 مرة أضاف إلى فوزه بالمرحلة السادسة، انتصاره الثاني في هذه النسخة، ليبتعد في صدارة الترتيب العام بفارق 15.02 دقيقة عن روما الذي وصل ثامنا.

وانطلق السائق العنابي، المتوّج باللقب 5 مرات، من المركز الـ 17 برفقة ملاحه الفرنسي فابيان لوركان، وقدم أداء رائعًا وتحديدًا في الجزء الثاني من المرحلة الخاصة «311 كلم»، واجتاز خط النهاية في المركز الأول بتوقيت بلغ «3:21.52» ساعات متقدمًا بفارق 1:04 دقيقة عن الأمريكي ميتش جاثري «فورد».

وحلّ زميل جوثري، السويدي ماتياس إكستروم، الفائز في المرحلة السابقة، في المركز الرابع على الرغم من افتتاحه المسار، ما سمح له بتقليص الفارق الذي كان يفصله عن الفرنسي سبياستيان لوب، وتجاوزه في الترتيب العام.

وخسر لوب، بطل العالم للراليات 9 مرات، الذي أنهى المرحلة في المركز السابع متأخرًا بفارق 5:13 دقيقة عن زميله العطية، المركز الثالث لمصلحة إكستروم، الفائز بلقب بطولة ألمانيا للسيارات السياحية مرتين، بفارق 29 ثانية فقط.