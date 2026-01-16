حسن: جمهورنا قليل.. ونفتقد الأوروبيين

أوضح حسام حسن، مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم، الجمعة، أن فريقه ربما يشعر بخيبة أمل بسبب عدم ​وصوله إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية، لكنه يرى أن البطولة كانت تجربة جيدة قبل كأس العالم في وقت لاحق من هذا العام.

وخسرت مصر مباراة قبل النهائي أمام السنغال، الأربعاء، في طنجة، لكنها ستلعب، السبت، ضد نيجيريا على الميدالية البرونزية في البطولة الجارية في المغرب.

وقال حسن للصحافيين: «كانت البطولة تحضيرا جيدا ‌للغاية لنا، جربنا ‌عدة طرق لعب طوال البطولة، ‌ولعبنا ⁠ضد ​منافسين ينتهجون ‌طرقا مختلفة».

وأضاف عن الخسارة 1ـ0 أمام السنغال: «كنا قريبين من النهائي، ولكن هذه هي كرة القدم».

وتابع: «بشكل عام، أنا راضٍ عن كل ما حدث وما حققناه، لدينا فريق جيد. كنا خارج أرضنا ولم يكن لدينا الكثير من المشجعين».

وأضاف أن مواجهة نيجيريا ستكون فرصة جيدة أخرى للاستعداد ⁠لكأس العالم.

وستلعب مصر في المجموعة السابعة، وتستهل مشوارها أمام بلجيكا في سياتل يوم ‌15 يونيو، ثم ستواجه ‍نيوزيلندا في فانكوفر يوم 21 ‍يونيو، وستعود إلى سياتل لتلعب ضد إيران في المباراة الأخيرة بدور المجموعات بعدها بخمسة أيام.

وأشار حسن إلى أن إخفاق مصر قد يكون بسبب عدم امتلاك فريقه ما يكفي من اللاعبين في الأندية الكبرى بأوروبا، على عكس المنتخبين المتأهلين للنهائي، المغرب ​والسنغال اللذين تمتلئ تشكيلتيهما بلاعبين في أفضل الفرق الأوروبية.

وقال: «اللاعبون المحترفون في أوروبا يكتسبون براعة تكتيكية أفضل ⁠ويصبحون أقوى بدنيا بكثير، ونحن بحاجة إلى هذه القيمة المضافة لنصبح أفضل».

ولم تضم قائمة مصر المكونة من 28 لاعبًا سوى ثلاثة لاعبين فقط محترفين في أوروبا، هم القائد محمد صلاح، لاعب ليفربول، وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، ومصطفى محمد مهاجم نانت بالدوري الفرنسي.

وقال مدرب مصر: «أعتقد أن مباراة الغد تمنحنا فرصة لمواصلة التحضير، لكننا نريد الفوز دائمًا، منتخب مصر يلعب دائمًا من أجل الفوز، نحن فريق حقق كأس الأمم سبع مرات».

وأكمل: «سنقيم الوضع بعد ‌انتهاء البطولة لنحدد ما نحتاج إلى تحسينه. وسندرس النقاط الإيجابية لنكون أفضل بكثير في كل من الدفاع والهجوم».