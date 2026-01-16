السبت.. تكريم الفائزين بجوائز JOY AWARDS

تشهد الرياض العاصمة السعودية، السبت، تنظيم الحدث الترفيهي الأبرز في المنطقة، إذ تنطلق النسخة السادسة من مهرجان جوائز صنّاع الترفيه «JOY AWARDS» الذي تنظّمه الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك عند الـ 07:00 مساءً.

ويحتفي المهرجان هذا العام بنخبة من نجوم الفن في مجالات السينما والدراما والموسيقى، إضافة إلى الرياضيين والمؤثرين العرب، في ليلة استثنائية تجمع رموز الإبداع في العالم العربي تحت سقف واحد، وسط حضور فني وإعلامي وجماهيري واسع.

ويُبث الحفل، الذي يحضره المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة «MBC شاهد»، ابتداءً من وصول النجوم إلى الحفل، فمرورهم على السجادة الخزامية، وصولًا إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية.

ومن المُرتقب أن يشارك في الحفل بنسخته السادسة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه والمحتوى والفاعلين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة وجود حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة، وغيرهم.

وفي أمسية ساحرة مليئة بالمفاجآت والعروض المذهلة، من المنتظر أن يكرّم الحفل أبرز الشخصيات من العالم العربي والعالم عبر تقديم جوائز تكريمية للنجوم والإنتاجات التي استحوذت على قلوب الجمهور خلال العام الماضي .

جدير بالذكر أن حفل جوائز صنّاع الترفيه يتيح للجمهور أن يكون هو من يختار الفائزين في مختلف الاختصاصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، من خلال التسمية والتصويت عبر تطبيق JOY AWARDS، الذي يتيح لكل مشارك في عملية التصويت منح صوته لمرشّح واحد عن كل فئة من الفئات المصنّفة لنيل الجوائز، ضمن ست اختصاصات، هي: الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.

ففي فئة السينما، يتنافس أربعة أفلام على جائزة الفيلم المفضل، وهي: الزرفة وسيكو سيكو وعرس النار وهوبال، كما تشمل ترشيحات أفضل ممثلة سينمائية أربعة أسماء بارزة، هي: آية سماحة عن فيلم 6 أيام، ودنيا سمير غانم عن روكي الغلابة، وشجون عن عرس النار سلسلة وحوش، وهنا الزاهد عن ريستارت، أما جائزة أفضل ممثل سينمائي فتضم كلًا من أحمد مالك عن 6 أيام، وبشار الشطي عن وحش حولي سلسلة وحوش، وماجد الكدواني عن فيلم فيها إيه يعني، ومحمد شايف عن فيلم الزرفة.

وفي فئة المسلسلات، تشمل قائمة أفضل مسلسل خليجي أربعة أعمال، هي: المرسى وأمي وشارع الأعشى وصيف 99، أما فئة أفضل مسلسل مصري فتضم: إش إش وأشغال شقّة جدًا وعايشة الدور ولام شمسية، وفي أفضل مسلسل مشرقي يتنافس كل من آسر وبالدم وتحت سابع أرض وسلمى. وتضم ترشيحات أفضل ممثلة عن فئة المسلسلات أربع نجمات، هن: العنود سعود عن أمي، وإلهام علي عن شارع الأعشى، وأمينة خليل عن لام شمسية، وكاريس بشار عن تحت سابع أرض. أما فئة أفضل ممثل عن فئة المسلسلات فتضم عبد الرحمن بن نافع عن شارع الأعشى، وعبد المحسن النمر عن المرسى، ومعتصم النهار عن نفس، وهشام ماجد عن أشغال شقّة جدًا. وفي فئة أفضل وجه جديد في المسلسلات، تشمل الترشيحات كلًا من ترف العبيدي عن أمي، وروسيل إبراهيم عن سلمى، وعلي البيلي عن لام شمسية، ولمى عبد الوهاب عن شارع الأعشى.

أما فئة الإخراج، فيتنافس على جائزة أفضل مخرج لمسلسل كل من أحمد كاتيكسيز وجيول سارالتن عن شارع الأعشى، وجودت مرجان وسرحان شاهين عن أمي، وخالد دياب عن أشغال شقّة جدًا، وكذلك رشا شربتجي عن عمل نسمات أيلول. بينما تضم فئة أفضل مخرج أفلام أربعة أسماء، هي: سارة وفيق عن فيلم ريستارت، وعبد الله ماجد عن الزرفة، وعمر المهندس عن سيكو سيكو، وعبد العزيز الشلاحي عن فيلم هوبال.

وفي فئة الموسيقى، يتنافس على جائزة الأغنية المفضلة كل من أغنية اعتذر واجيك لعايض، وأغنية حسيني لتووليت، وصحاك الشوق لفضل شاكر، ودكتور للشامي. وتشمل ترشيحات أفضل فنانة موسيقية أسماء بارزة، هي: أصالة، وأنغام، وبيسان إسماعيل، ونانسي عجرم، فيما تضم فئة أفضل فنان موسيقي الشامي وسلطان المرشد وعايض وفضل شاكر. كما تشمل فئة أفضل وجه جديد في الموسيقى أربعة أسماء، هي: حمزة، ولونا كرم، ومحمد فضل شاكر، ويزيد فهد.

وفي مجال المؤثرين، تضم فئة أفضل مؤثر كلًا من أبو خليل إبراهيم العمري، وأسامة مروة، وعزيز بن محمد، ومجرم قيمز ريان الأحمري. بينما تشمل فئة أفضل مؤثرة أربع مرشحات، هن: إسراء نبيل، وآياتي، ورتيل الشهري، وشيرين عمارة.

وفي فئة الرياضة، تضم قائمة أفضل رياضي أربعة أسماء، هم: سالم الدوسري، وصالح أبو الشامات، ونواف العقيدي، وياسين بونو، وجميعهم من نجوم كرة القدم. أما فئة أفضل رياضية فتشمل دنيا أبو طالب في التايكوندو، وفاليري ترزي في السباحة، وليلى القحطاني في كرة القدم، وهنية منهاس في كرة المضرب.