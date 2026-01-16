الترجيحية تعبر باليابان إلى نصف النهائي

عبر منتخب اليابان تحت 23 عامًا لكرة القدم إلى نصف نهائي كأس آسيا، بعد فوزه على نظيره الأردني بركلات الترجيح، في المواجهة التي جمعتهما، الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ضمن ربع نهائي البطولة.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1ـ1، بعدما تقدم المنتخب الأردني أولًا بهدف علي العزايزة عند الدقيقة «30» بعد تمريرة من محمود ذيب، لينتهي الشوط الأول بتقدم «النشامى» 1ـ0.

وفي الشوط الثاني، أدرك اليابانيون التعادل عبر تانيسوكي فورويا بعد صناعة من ري أوميكي «50»، وسط محاولات متبادلة لم تغيّر نتيجة المباراة، لتتجه إلى الأشواط الإضافية التي لعبها الطرفان بتحفظ واضح.

واحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح، إذ سجل لاعبو اليابان أربع ركلات، فيما سجل الأردن ركلتين فقط وأهدر ثلاث ركلات، ليحجز «الساموراي الأزرق» بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي.

وسيلتقي المنتخب الياباني مع الفائز من مواجهة كوريا الجنوبية وأستراليا، الثلاثاء 20 يناير، في طريق البحث عن مقعد نهائي البطولة.