جيسوس: نعاني نفسيا.. ويكذبون على كوتينيو وسيميدو

أكد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، أن القطب العاصمي يعاني من خلل نفسي تسبب في خسارته المباريات الماضية.

وردًا على سؤال حول عدم ضغط لاعبي النصر على الحكام في مباراتي الأهلي والهلال في الجولتين الماضيتين من دوري روشن السعودي، أجاب جيسوس في مؤتمر صحافي، الجمعة، قبل مباراة الشباب، السبت، في الجولة الـ16 قائلًا: «صحيح النصر، ما عنده القوة السياسية للهلال، لكنني لا أبحث عن أعذار عند النتائج السلبية ولست معتادًا على ذلك، لكني المسؤول الأول عن هذه النتائج، وأحتاج إلى البحث عن الحلول، لا الأعذار، ما قلته صحيحًا، لكننا نتحمل مسؤولية أخطائنا، مثل الأخطاء الفردية والانضباطية، وهناك أمور أخرى مثل غياب ماني وإصابة سيماكان وأيمن يحيى، أدخلتنا في هذه المعمعة».

وعن مواجهة الشباب السبت، قال: «مباراة ديربي، وعادة تكون مباريات متوازنة لا علاقة لجدول الترتيب بها، جئنا من 3 مباريات سلبية، ولا يستطيع أحد إخفاء هذه الحقيقة خاصة مباراة الهلال، نحتاج تجاوز هذه العاصفة».

وأضاف: «أنا بصفتي مدربًا لم أعتد على أن أخسر 3 مباريات متتالية، ولكن في الحقيقة نحتاج أن نجد الحلول، لدينا مشاكل ذهنية، وأصبح لدينا بعض الخلل النفسي الذي أدخلنا في هذه الأزمة».

وأضاف: «تبقى الكثير من الجولات في بطولة الدوري، والمتصدر الآن هو الهلال، والفرق التي خلفه الفارق النقطي بينها متقارب، سنقاتل من أجل المركز الأول، لكن يهمني ويقلقني الحالة الذهنية واستعادة جماهيرنا ودعمها للفريق».

وقال جيسوس: «في كل البلدان، هناك مباراتان، مباراة في الملعب، ومباراة في التواصل الاجتماعي، وهذه تحدث عدم التوازن للفرق، هناك الكثير من الأخبار التي تتداول خارج النادي، التي أدخلتنا في مرحلة سلبية، لكن علينا البحث عن الحلول، عشنا في المباريات العشر فترة إيجابية، لكن الآن علينا تصحيح الأخطاء، ويجب أن نحتفظ بثقة الجمهور، صحيح أننا نتخلف عن الصدارة بسبع نقاط، ولكن نؤمن بحظوظنا».

وتابع المدرب المخضرم: «هي أخبار كاذبة حول سيماو كوتينيو وخوسيه سيميدو والهدف منها خلق عدم التوازن في الفريق، يتحدثون عن سيماو أولًا وثانيًا عن سيميدو، بعدها سيتحدثون عني، الهدف هو خلق عدم التوازن الذي دخلناه، ما يردد لعبة تواصل اجتماعي، يحدث ذلك في البرتغال والسعودية والبرازيل وكل مكان في العالم، النصر لا يملك القدرات للعب الإعلامي، لكن هناك أندية تعمل داخل وخارج الملعب».

وفي ما يخص موضوع عبد الرحمن غريب وراغد النجار قال جيسوس: «لا أعرف مستقبلهما، عقودهما حتى شهر مايو، النجار مصاب، وغيابه لمدة 4 أسابيع، غريب موجود معنا، ولياقيًا جاهز لمساعدتنا، أما عن تقليص عدد اللاعبين الأجانب، لم أسمع عن هذا الأمر».

وحول الفترة الشتوية والتعاقدات، قال مدرب النصر: «أريد التوقيع مع اللاعبين، لكن الأمور ليست سهلة، هناك الكثير من الأخطاء التي ندفع ثمنها، أنا أريد تعزيز الفريق، لكن لا بد أن تملك المادة للتوقيع، كرة القدم تتغير بسرعة في وضع البرازيلي بينتو ماثيوس، حارس المرمى، قبل 3 أسابيع كنا نتصدر الدوري، وقتها كان لدينا فكرة، الآن نواف معاقب، راغد مصاب، لدينا حارس واحد وهو بينتو وحارس فريق تحت 23، لذلك في الوقت الحالي من الصعب خروج بينتو لعدم توفر الخيارات».