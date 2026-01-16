جالتييه: هزمت الهلاليين في مباراة مختلفة

اشتكى الفرنسي كريستوف جالتييه، مدرب فريق نيوم الأول لكرة القدم، من جدولة المباريات في دوري روشن السعودي، وفق ما ذكره في المؤتمر الصحافي، الذي يسبق مواجهة الهلال، المقررة الأحد، ضمن الجولة الـ16.

وقال المدرب الفرنسي خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد الجمعة: «الهلال متصدر دوري روشن حاليًا، ويضم لاعبين ومدربًا على مستوى عالٍ. كما يمتلك دكة بدلاء مميزة تساعده على المداورة دون التأثير على المستوى».

وأضاف: «واجهنا الهلال قبل أسابيع في لقاء تجريبي، وقدمنا خلاله أداءً جيدًا وحققنا الفوز، إلا أن تلك المباراة كانت مختلفة تمامًا عن المواجهة المقبلة في دوري روشن».

وتابع: «بدأنا التحضير لمواجهة الهلال، وبالتأكيد سيكون هناك شكل تكتيكي مختلف للفريق في هذه المباراة، وسنسعى إلى إيقاف الأزرق والتسبب له في بعض المتاعب خلال مجريات اللقاء».

وتطرق إلى جدولة الدوري قائلًا: «نمر في الفترة الحالية بضغط كبير في المباريات، حيث سنواجه الهلال، ثم بعد ثلاثة أيام نلعب أمام الاتفاق، وبعد ثلاثة أيام أخرى نواجه الأهلي، ما يؤثر بشكل واضح على جاهزية ولياقة اللاعبين».