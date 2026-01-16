ألجواسيل: طردوا لاعبينا 10 مرات.. ولا أريد لوم الهويش

عبّر الإسباني إيمانول ألجواسيل، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، عن امتعاضه من كثرة حصول لاعبيه على بطاقات حمراء خلال الموسم، متمنيًا مرور مباراتهم مع النصر، السبت، ضمن الجولة الـ 16 من دوري روشن السعودي، دون أخطاء تحكيمية.

وخلال مؤتمر صحافي عشية اللقاء، قال ألجواسيل: «مباراة قوية، والكل يحب خوضها، لاعبون ومدربون، وأصعب قليلًا علينا بسبب قلة أيام الاستشفاء، فالشباب لديه يومان فقط للتحضير لها، بعدما واجهنا نيوم، الأربعاء، واليوم سنختبر اللاعبين لنعرف من الأجهز للمشاركة، وكما ذكرت توقيت المباراة يزيد صعوبتها، فكل 3 أيام نلعب».

وعمَّا إذا كانت صفقات الصيف الماضي باختياره هو أم الإدارة أوضح: «سبق لي التحدُّث كثيرًا عن هذا الأمر، اطّلعت على الصفقات، لكن لا يوجد أي لاعب انضمّ لنا وكان خياري الأول، وتعرفون الصعوبات التي واجهناها في التعاقد مع اللاعبين، سواء أجانب أو محليين».

وأضاف: «لم تتمكن إدارة الشباب من إحضار خياراتي الأولى، كذلك أغلب اللاعبين الذين تعاقدنا معهم لم يخوضوا معنا فترة الإعداد، لكنني أثق في جميع الأسماء لدينا، أجانب ومحليين، فالكل يقدم كل ما لديه. الشباب ليس في وضعه المعتاد، لكنهم يبذلون كل ما بوسعهم».

وأبدى تذمّره مما يلقاه فريقه من التحكيم، قائلًا: «فريقنا تعرَّض لعشر حالات طرد، هذا أمر غريب. نال لاعبونا بطاقات حمراء في مباريات عديدة، والطامة الكبرى حينما يحدث الطرد خلال الشوط الأول، هذا لم يسمح لنا بالظهور كما نريد، لكن في المباريات الأخيرة حرصنا على تفادي النقص، وأظهرنا شخصية وروح كبيرتين أمام نيوم والقادسية».

وتابع: «منذ بدء مهمّتي مع الفريق، أركز على إشراك اللاعبين الشباب، ويُستدعى منّا إلى صفوف المنتخبات السنية عناصر أكثر من المنافسين، وهذا ليس عذرًا لنا، وعليّ تحمل المسؤولية».

وحول التعاقدات المنتظرة خلال فترة التسجيل الشتوية الجارية، قال ألجواسيل: «النافذة مفتوحة، وتعاقدنا مع محمد الثاني، لكن يتعين علينا الانتظار لمعرفة كيف سيكون شكل قائمة الفريق بعدها، فالآن لا نعرف من سيبقى أو يرحل، ولا أستطيع تحديد مراكز نسعى حاليًا لتدعيمها لأن في ذلك تقليلًا من اللاعبين الذي يخوضون لقاءً كل 3 أيام، ويقّدمون كل ما لديهم خلال المباريات والتدريبات، وبالطبع طلبت من الإدارة التعاقد مع أسماء محلية في بعض المراكز».

وتعليقًا على تعيين الدولي محمد الهويش حكمًا لمباراة الشباب مع النصر أبان مدرب «الليوث»: «تمنياتي له بتقديم مباراة جيدة، ولا أحب وضع اللوم على أحد فيما يخص نتائج فريقنا، لذا آمل أن يكون الحكم في يومه».

ويحتل الشباب المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، فيما يأتي النصر ثانيًا بـ 31 نقطة.