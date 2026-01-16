أرتيتا: ثبات النتائج والأداء مفتاح فوزنا بالدوري

أوضح الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن ثبات النتائج والأداء سيكون مفتاحهم لموسم مميز قد يحققون في نهايته لقب الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ 2004.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري بفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي الثاني، قبل حلوله، السبت، ضيفًا على نوتنجهام فوريست المتعثر.

ولم يحرز أرسنال، الذي أنهى المواسم الثلاثة الماضية في مركز الوصيف، أي لقب كبير منذ 2020، لكنه ينافس الموسم الجاري على أربع جبهات، إذ يتصدر جدول ترتيب دوري الأبطال، واقترب من نهائي كأس الرابطة بفوزه في ذهاب نصف النهائي على تشيلسي 3ـ2 خارج الديار، ولا يزال في السباق على لقب الكأس أيضًا.

وسُئل أرتيتا في المؤتمر الصحافي عشية لقاء فوريست عمّا إذا كان يشعر بأن الفريق قد يحقق إنجازًا مميزًا هذا الموسم، فأجاب: «نحن نبني زخمًا جيدًا جدًا، والإيمان بتحقيق الألقاب يأتي من الأداء، من مستوى الثبات، الذي أظهرناه خلال 32 مباراة حتى الآن هذا الموسم»، مُذَكرًا بأن فريقه خسر مرتين فقط الموسم الجاري.

وحول التحديات، التي يفرضها فورست بقيادة المدرب شون دايش، قال أرتيتا: «دايش مدرب من الطراز الرفيع، بارع حقًا في عمله. يمكنك أن ترى بصماته بوضوح في الفريق، وطريقة لعبهم، والنتائج التي حققوها ضد بعض الفرق الكبيرة أيضًا، ومدى صعوبة المباريات التي يخوضونها باستمرار، فهم يتمتعون بخبرة كبيرة في الدوري، لذا ستكون مباراة صعبة للغاية».

وفي معرض تعليقه على ما إذا كان من الأصعب اللعب ضد فريق يكافح لتجنب الهبوط، تابع أرتيتا قائلًا: «لا أعرف، الأمر يعتمد على ما يقدمه اليوم من أحداث المباراة، ولكن من الواضح أنه عندما تكون في هذا الموقف، فإنك بالتأكيد تريد الخروج منه، وقد يكون لديك ميزة إضافية.. لكن الرغبة في الفوز، والشغف بالفوز، والحافز لتحقيق ذلك، كلها أمور لا تُصدق. لذا، سيتعامل كل فريق مع الجانب العاطفي بطريقته الخاصة، وعلينا التركيز على ما نفعله».