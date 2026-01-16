الفيصلي يعود بنقاط الباطن

تغلب فريق الفيصلي الأول لكرة القدم على مضيفه الباطن بنتيجة 2ـ1 في المباراة التي جمعتهما، الجمعة، على ملعب الأخير في حفر الباطن، لحساب الجولة الـ17 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

النتيجة رفعت رصيد الفيصلي إلى 16 نقطة في المركز السابع، فيما بقى الباطن برصيد 4 نقاط بعد في المركز الأخير.

وسجل ثنائية الفيصلي على مدار الشوطين أيمن السهلي عند الدقيقة 37، ومشعل حداد «56»، فيما أحرز هدف الباطن خالد اللزام «42».

ويحلُّ الباطن ضيفًا على الجبلين، الخميس المقبل، وفي اليوم ذاته، يستضيف الفيصلي نظيره أبها، ضمن الجولة الـ18 من دوري الأولى.

وضمن الجولة نفسها، تغلب الجندل على ضيفه العربي 1ـ0، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الـ11، بينما ظلَّ العربي عند 13 نقطة في المركز الـ 16.