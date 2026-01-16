رد رسمي.. القادسية يغلق الباب أمام عرضي الهلال والاتحاد

بعثت إدارة نادي القادسية ردًا رسميًا إلى الهلال والاتحاد لإبلاغهما برفضها بيع عقد محمد أبو الشامات، الظهير الأيمن، إلى «الأزرق»، وإعارة زميله جهاد ذكري، قلب الدفاع، إلى «النمور»، حسب تغريدة بثّها حساب «الرياضية ـ عاجل» في منصة «إكس» مساء الجمعة، نقلًا عن مصادر خاصة.

وجاء الرد القدساوي، حسب المصادر نفسها، تلبيةً لرغبة المدرب الإيرلندي الشمالي بريندن رودجرز، الذي أبلغ إدارة النادي رفضه الاستغناء عن اللاعبين بصفتهما من ركائز الفريق.

وطبقًا للتغريدة، عرض الاتحاد الحصول على خدمات ذكري بصيغة الإعارة حتى نهاية الموسم مقابل نحو 5 ملايين ريال.

أمّا عرض الهلال لضم أبو الشامات، فبحسب المصادر، كان مبدئيًا لاستطلاع موقف إدارة القادسية أولًا من فكرة انتقال اللاعب، ولم يتضمن أي مبالغ مالية.

وكانت «الرياضية» أفادت في الـ 14 من يناير الجاري، برفض القادسية فكرة الانتقال، قبل صدور الرد الرسمي من الإدارة، الجمعة.

ويمتد عقد ذكري «24 عامًا»، وأبو الشامات «23 عامًا» مع النادي الشرقاوي حتى صيف 2029.