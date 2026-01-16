بثنائية الهلال.. سيدات الأهلي يقتربن من نصف النهائي

قطع فريق الأهلي الأول لكرة قدم السيدات خطوة مهمة نحو بلوغ الدور نصف النهائي من كأس الاتحاد السعودي، بعد فوزه على الهلال 2ـ1، في مواجهة ذهاب دور الثمانية التي جرت، الجمعة، على ملعب كلية العناية الطبية في الرياض العاصمة السعودية.

وافتتح الأهلي التسجيل مبكرًا عن طريق الكونغولية نعومي كابا كابا عند الدقيقة «8»، قبل أن تعزّز المهاجمة فدوة خالد تقدم فريقها بإحراز الهدف الثاني «74»، وفي الوقت بدلًا من الضائع، قلّصت عبير ناصر الفارق للهلال «90+3».

ومن المقرر أن يتجدد اللقاء بين الفريقين، الجمعة المقبل، على ملعب النادي الغربي في مواجهة الإياب، لحسم بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي.

وبحسب نظام البطولة، سيواجه المتأهل من مواجهة الأهلي والهلال الفائز من لقاء الاتحاد والقادسية، الذي يلعب مساء الجمعة.

وتُستكمل مواجهات ذهاب دور الثمانية السبت، بمواجهتي النصر أمام نيوم، وشعلة الشرقية يلاقي العلا.