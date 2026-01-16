كرة تذكارية تحدد بطل إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» وشركة «بوما» الألمانية العالمية للأدوات الرياضية، الجمعة، عن نسخة خاصة تذكارية من الكرة الرسمية لكأس أمم إفريقيا الـ 35، الجارية في المغرب، ستُلعب بها المباراة النهائية، الأحد في الرباط بين المنتخب المضيف ونظيره السنغالي.

وتتميز النسخة الخاصة من كرة البطولة بلمسات ذهبية تكريمًا لطرفي النهائي، كما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لـ «كاف».

ولُعِبَت مباريات «أفكون 2025»، التي انطلقت في 21 ديسمبر الماضي، بكرة سُمِّيَت «إتري»، يدمج تصميمها بين الزخارف الهندسية التقليدية للزليج المغربي، وهو شكل من أشكال البلاط. وتميزت «إتري» بنجمة مركزية وأشكال بتلات زهرية، واعتمدت على تقنية متقدمة من إنتاج «بوما»، اسمها «أوربيتا 6».

ويتواجه منتخبا مصر ونيجيريا، السبت على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، لتحديد صاحب المركز الثالث. فيما يحتضن ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة لقاء النهائي بين المغرب والسنغال.