سوموديكا: لاعبيّ مرهقون.. وأحتاج صفقات جديدة

أكد الروماني ماريوس سوموديكا، مدرب فريق الأخدود الأول لكرة القدم، أنَّ مواجهة الخليج التي خسرها 1ـ4 كانت صعبة، مشيرًا إلى أنَّ الفريق المنافس يملك عناصر جيدة وقادرة على صنع الفارق.

وقال سوموديكا، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد الجمعة: «كانت مباراة صعبة جدًّا، الخليج يمتلك عناصر مميزة. كما أنَّه دخل اللقاء بعد يوم إضافي من الراحة، في حين أننا عانينا من الإرهاق، بسبب السفر ولم نحصل على وقت كافٍ للراحة».

وأضاف: «الكرة الثابتة ساعدت الخليج في تسجيل الهدف الأول، ومع بداية الشوط الثاني فقدنا جزءًا كبيرًا من طاقتنا وأصبح اللاعبون مرهقين بدنيًّا».

وتابع: «حاولنا فتح الملعب وملاحقة الخليج بحثًا عن تعديل النتيجة، لكن ذلك أثَّر علينا بشكل سلبي، واستغلَّ المنافس المساحات ليعزز تقدمه».

وعن وضع الفريق الفني، أوضح سوموديكا: «نحتاج إلى إبرام صفقات جديدة من أجل تحسين الأداء فيما تبقى من الموسم».

واختتم حديثه قائلًا: «تسلّمت مهمة تدريب الأخدود منذ تسعة أيام فقط، وهي فترة غير كافية حتى الآن لفهم الفريق بالشكل الكامل والعمل على تطويره بالصورة المطلوبة».