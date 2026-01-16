دونيس: الوضع المالي لا يساعدنا.. وأنتظر المهاجم

أوضح اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، أنَّ الأهم في المرحلة الجارية استعادة المستوى المميز الذي بدأ به الموسم، وفقًا لما ذكره في المؤتمر الصحافي عقب الانتصار أمام الأخدود 4ـ1، ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وقال دونيس: «المهم بالنسبة لنا في هذه الفترة هو العودة إلى الأداء الممتاز الذي بدأنا به الموسم».

وأضاف: «في بداية المباراة سيطرنا على مجريات اللعب، وطوَّرنا تحركاتنا داخل الملعب، وتمكنا من إنهاء الشوط الأول متقدمين بهدف».

وتابع: «في الشوط الثاني ظهرنا بصورة أفضل من الأول، وهددنا مرمى الخصم في أكثر من مناسبة».

وأشار إلى تطور الأداء الجماعي بقوله: «نجحنا في الشوط الثاني في أن نكون أكثر جماعية، وتمكّنا من تعزيز النتيجة».

وعن احتياجات الفريق، قال: «أرغب في التعاقد مع مهاجم جديد حتى أمتلك دكة بدلاء قوية».

وعن الغيابات، أوضح: «غياب جوشوا لمدة شهرين أثَّر علينا، ولم يكن لدينا البديل المناسب».

واشتكى من الوضع المالي قائلًا: «الوضع المالي للنادي لا يساعد كثيرًا على استقطاب لاعبين، ولو كان القرار بيدي لتعاقدت مع أكثر من لاعب».