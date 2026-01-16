كلام «ويكند»

ـ قدم ساديو مانيه بعد فوز السنغال على مصر درسًا للمشاهير، ولكل صاحب موهبة يظن أنه ابتكر موهبته ولم تولد معه، ما قاله في المؤتمر الصحافي أجمل ما سمعته في حياتي من لاعب كرة قدم، وأتمنى لو كان كل المشاهير مثله في التفكير والتأثير والتواضع، تجاوزت موهبة مانيه المستطيل الأخضر، ووصلت إلى تغيير حياة الناس للأفضل قدر استطاعته، اشتهرت عنه المساهمات المجتمعية المؤثرة، قدم خلالها المال والجهد والدروس الإنسانية الملهمة.

إليكم ما قاله في المؤتمر ونقله عقيل العقيل على «إكس»: «أشكر الله على الفوز، منتخب مصر هو أفضل منتخب في إفريقيا، ومحمد صلاح أحد أفضل نجوم العالم. قررت التبرع بمكافأة الفوز للفقراء في داكار، وإنشاء بيوت لمن لا مأوى لهم، كيف لرجل ليس لديه منزل وينام في الشارع وسط الأمطار، ثم يذهب للمقهى لتشجيعنا، وعندما نفوز لا نكافئه، هؤلاء من لهم الفضل علينا». هناك من هم مثل مانيه، لكنهم قلة قياسًا بعدد اللاعبين المشاهير الأثرياء، ولو أصبح أكثرية اللاعبين مؤثرين في تغيير حياة الناس للأفضل، لأصبحت أهمية وجود كرة القدم بأهمية وجود المستشفيات.

ـ بعد سنوات، سيمل الناس سرعة الحياة مع التطبيقات الاجتماعية، سيتعبون من نزفها لهم، وسيلجؤون للحياة الواقعية الأهدأ والأصدق، سيهتمون بتنسيق حدائق بيوتهم بدلًا من تدوير الفيديوهات القصيرة على شاشة هواتفهم. سيدركون أنهم أضاعوا أوقاتهم على أشياء لا تعنيهم، أطفأت طاقتهم، وأبعدتهم عن أنفسهم.

ـ الأغاني الحزينة خطر فاحذروها، تجربتي معها طويلة، استنتجت أنها تسرق أوقاتنا الحلوة، وتستبدلها بالحزن المجاني، تدخل أعماق النفس فتنشر الكآبة والعجز. سماع الأغاني الحزينة، والاندماج معها، أشبه بمن يستبدل الذهب بالخشب!

ـ لاو تشينج: لا يوجد شيء أكثر عدالة في العالم من العقل، الجميع مقتنعون بأن لديهم ما يكفي.