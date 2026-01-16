من رابع محاولات الشهري.. الاتفاق يصطاد النمور

تغلب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم للمرة الأولى مع المدرب سعد الشهري على الاتحاد، بفضل هدف وحيد أهداه الانتصار داخل معقل «النمور» في جدة، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من دوري روشن السعودي.

وسجّل الهدف الجناح خالد الغنام في الدقيقة 54 من المباراة التي احتضنها ملعب «الإنماء».

وأكمل أصحاب الضيافة المباراة بصفوف منقوصة منذ الدقيقة 85 بعد طرد الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس مرماهم، ببطاقة حمراء مباشرة، نتيجة التصدي للكرة باليد عامدًا خارج منطقة الجزاء.

وبعد 3 هزائم سابقة للشهري مع الاتفاق أمام الاتحاد، استطاع المدرب السعودي تحقيق باكورة انتصاراته على الفريق الجدّاوي.

وجاءت هزيمتان من الثلاث خلال منافسات الدوري عامي 2018 و2025، مقابل خسارة واحدة ضمن بطولة الكأس في 2018.

وتمكن الاتفاق من الفوز على الاتحاد في الدوري، بعد خسارتين متتاليتين أمام منافسه سبقهما الانتصار الأكبر للفريق الشرقاوي، بخماسية نظيفة.

وتحقق الانتصار بالخمسة على ملعب «الإنماء» الذي شهد أيضًا الفوز الاتفاقي الأحدث.

ورفع «فارس الدهناء» عدد انتصاراته على الاتحاد في دوري المحترفين إلى 8، مقابل 16 مباراة فاز فيها الفريق الجدّاوي، و7 تعادلات.

وخسر الاتحاد بعد تعادله 1ـ1 مع ضمك في الجولة الماضية، مسجلًا تعثرين متتاليين عقب سلسلة من 5 انتصارات متعاقبة، وتجمَّد رصيده عند 27 نقطة.

أما الاتفاق فداوى جراح هزيمته أمام الخليج 1ـ2 في الجولة الماضية بعد 7 مباريات بلا خسارة، ورفع رصيده إلى 25 نقطة.