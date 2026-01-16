بينتو يتقدم النصراويين.. والناصر ورقة جيسوس

تقدم البرازيلي بينتو ماتيوس، حارس مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم، قائمة الأصفر قبل مواجهة الشباب ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، وفق ما كشفته لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وغاب الحارس البرازيلي عن قائمة النصر في مواجهة الديربي الماضية أمام الهلال، التي خسرها الأصفر 1ـ3، بعد اقترابه آنذاك من الانتقال إلى جنوى الإيطالي.

وتسببت أحداث مباراة الديربي، وفي مقدمتها حصول نواف العقيدي حارس النصر على البطاقة الحمراء عقب اشتراكه مع البرتغالي روبن نيفيش لاعب الوسط، في إيقاف صفقة انتقال الحارس البرازيلي.

ويعاني النصر أزمة في مركز حراسة المرمى، في ظل قرار لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي للعبة بإيقاف العقيدي مباراتين بسبب السلوك المشين، إلى جانب إصابة راغد النجار.

كما تضم قائمة الغائبين عن مواجهة الشباب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بداعي تراكم البطاقات الصفراء، وعبد الإله العمري بسبب إصابة عضلية.

واعتمد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس على سعد الناصر ضمن دكة البدلاء في مواجهة الشباب، مفضلًا الاحتفاظ به كورقة فنية لتعويض مركز الظهير الأيسر أو المحور المتقدم، وفقًا لما طبّقه خلال المناورة الأخيرة.

واختار جيسوس 20 لاعبًا في قائمته التي سبقت المواجهة، على أن يتم تحديد التشكيل الأساسي المكوّن من 11 لاعبًا، إلى جانب 9 على مقاعد البدلاء، خلال الاجتماع الفني الذي يسبق اللقاء.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 31 نقطة، مبتعدًا بفارق 7 نقاط عن المتصدر الهلال.