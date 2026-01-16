الدرعية يخطف نقاط البكيرية بضربة مبكرة

عاد فريق الدرعية الأول لكرة القدم بانتصار مهم على مضيفه البكيرية 1ـ0، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب الثاني، ضمن مباريات الجولة الـ17 من دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى، الجمعة.

فاجأ الدرعية مضيفه بهدف مبكر بواسطة لاعبه الفرنسي جايتان لابورد، بعد 3 دقائق فقط على صافرة البداية، عقب مراوغته دفاع البكيرية بأكمله ويضع الكرة في الشباك لحظة خروج حارس المرمى، وهو الهدف الذي استطاع لاعبو الفريق المحافظة عليه حتى صافرة النهاية.

ورفع الدرعية رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني، بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي والـ 11 الموسم الجاري.

في المقابل، بقى البكيرية عند 32 نقطة في المركز الرابع ومهدد بفقدانه خلال ما بقي من مباريات الجولة، بعدما تلقى الخسارة الخامسة في الدوري.

ويحل البكيرية ضيفًا على العلا، الجمعة المقبل، فيما يستقبل الدرعية نظيره الطائي في اليوم ذاته ضمن ختام مباريات الجولة المقبلة.